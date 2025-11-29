FOTO Ovako izgledaju Bačvice dva dana prije početka prosinca

Iako je do prosinca ostalo još samo dva dana, na splitskim Bačvicama danas je vladala gotovo proljetna atmosfera. Termometar je pokazivao 13 stupnjeva, sunce je grijalo dovoljno da izvuče ljude na šetnju, a cijela plaža bila je puna života.

U fotogaleriji se vidi šušur na najpoznatijoj splitskoj pješčanoj plaži: šetači, rekreativci, djeca koja trče po plićaku i oni koji su jednostavno izišli “uhvatit malo zraka”. Posebno su se istaknuli splitski piciginaši, koji ni danas nisu mogli odoljeti svojoj omiljenoj igri. Letovi, skokovi i atraktivne frke pokazali su da je picigin ne samo igra, nego duh Bačvica koji ne poznaje sezonu.

Među piciginašima je viđen i Bojan Ivošević.

Sudeći po reakcijama, ostatak Hrvatske može samo zavidjeti ovim prizorima: dok velik dio zemlje broji maglu, kišu i jednocifrene temperature, Split i pred sam početak prosinca živi u svom prepoznatljivom sunčanom ritmu.