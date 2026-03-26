FOTO Ovako izgleda ulica na Žnjanu samo četiri dana nakon asfaltiranja. Stanovnici 'šize'

Stanovnici šireg područja Žnjana već dulje vrijeme upozoravaju na pogoršanje prometne situacije u okolnim ulicama. Nakon preusmjeravanja prometa, pojedine su dionice, kako tvrde, postale teško prohodne i potencijalno opasne za sudionike u prometu.

Od nadležnih traže svakodnevnu prisutnost komunalnog redarstva i prometne policije radi uvođenja reda u parkiranje, stroži nadzor gradilišta, osobito kada je riječ o čišćenju prometnica i osiguravanju prohodnosti, kao i jasno očitovanje o završetku radova na zapadnom dijelu ulice. Također predlažu otvaranje alternativnih prometnih pravaca, uključujući povezivanje s Bračkom ulicom.

'Građani ovo skupo plaćaju'

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je nedavna obnova kolnika u Ulici Put Žnjana. Kako navode građani, cesta je ponovno asfaltirana prošli tjedan, no već nakon četiri dana na novom sloju pojavila su se oštećenja. Jedan od čitatelja poslao je fotografije i opisao situaciju:

„Asfalt je jedva postavljen, a već je popucao. Svaki put ista priča, kratkoročna rješenja koja građani na kraju skupo plaćaju.“

Situacija se mjesecima ne mijenja?

Podsjetimo, stanovnici su se u više navrata obraćali nadležnima upozoravajući da je Ulica Put Žnjana, zbog lošeg planiranja i dugotrajnih radova, postala opasna za život i imovinu. Situaciju opisuju kao neizdrživu.

Ističu i kako radovi na zapadnom dijelu ceste, na dionici od svega stotinjak metara, traju gotovo dvije godine. U međuvremenu je zatvaranje Puta Duilova dodatno opteretilo okolne prometnice, bez osiguranih alternativnih pravaca.

Prema tvrdnjama stanara, promet se u velikoj mjeri prelio na Put Žnjana i šetalište Ivana Pavla II., koje je već opterećeno gradilištima i teškom mehanizacijom. Upozoravaju i na učestala oštećenja infrastrukture, posebno pucanje vodovodnih cijevi, za koje krive prolazak teških strojeva.

Unatoč brojnim upozorenjima i pritužbama, građani tvrde da se situacija mjesecima ne mijenja.