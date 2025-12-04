FOTO Ovaj koncert u Splitu bio je svjetska klasa

Koncertni hommage Elvisu Presleyju „Back to the King“, povodom 90. obljetnice rođenja kralja rock’n’rolla, sinoć je održan pred prepunom dvoranom i oduševljenom publikom. Saša Jakelić i Orkestar Hrvatske ratne mornarice pod vodstvom Tonća Ćićerića priredili su glazbeni spektakl koji je, kako brojni posjetitelji ističu, izgledao i zvučao „kao da je stigao sa svjetskih pozornica“.

Program je donio presjek Elvisove karijere – od ranog rockabillyja i filmskih hitova do antologijskih balada – u raskošnim orkestralnim aranžmanima koji su podigli publiku na noge. Jakelićev snažan vokal i njegova emotivna povezanost s Elvisovom glazbom dodatno su pojačali dojam večeri koja je istovremeno bila i nostalgična i iznimno energična.

Orkestar Hrvatske ratne mornarice još je jednom pokazao zašto se smatra jednim od ponajboljih domaćih puhačkih sastava, a njihova suradnja s Jakelićem pokazala se punim pogotkom, tehnički besprijekorna, glazbeno uzbudljiva i publici vrlo bliska.

Atmosfera je tijekom cijelog programa bila puna emocija i zajedništva, a nakon završnog aplauza publika nije krila oduševljenje:

„Svjetska razina, kapa dolje!“

„Najbolji koncert koji smo vidjeli!“ – samo su neke od reakcija posjetitelja.