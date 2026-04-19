FOTO Otvoreno prvenstvo Hrvatske u kartingu: Mladi vozači okupili se u Splitu

U subotu je na području Poljuda u Splitu službeno započelo prvenstvo Hrvatske u kartingu, koje okuplja mlade vozače u dobi od 10 do 18 godina. Riječ je o prvom od ukupno šest planiranih natjecanja u ovogodišnjoj sezoni.

Natjecanje je održano uz podršku gradonačelnika Tomislav Šute, dok je svečano otvorenje predvodio zamjenik župana Stipe Čogelja.

Na utrci je sudjelovalo 12 klubova s ukupno 38 vozača, među kojima se posebno ističe sudjelovanje osam djevojčica, što potvrđuje sve veći interes mladih za ovaj sport, bez obzira na spol.

Organizaciju događaja potpisuju Auto klub Trogir, ASSDŽ te Sportska udruga Vjeruj i Dijeluj, uz značajan doprinos automobilističkog entuzijasta Ante Alduk.

Program se nastavlja i danas, kada će se, u organizaciji istih sudionika, održati promotivna vožnja za osobe s invaliditetom. Ovaj događaj organizira se po prvi put u Hrvatskoj, u skladu s preporukama FIA, koja aktivno potiče uključivanje osoba s invaliditetom u autosport.

Ovakve inicijative predstavljaju važan korak prema većoj dostupnosti i inkluzivnosti sporta, ali i dodatno jačaju karting scenu u Hrvatskoj.