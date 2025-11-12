FOTO Opasna plijesan u poznatoj trgovini

Sve češće dojave potrošača o pljesnivim proizvodima u trgovinama diljem Hrvatske otkrivaju zabrinjavajući trend – pošast plijesni širi se trgovinskim lancima, a briga o sigurnosti hrane, čini se, nikada nije bila manja.

Prema brojnim prijavama, potrošači gotovo svakodnevno nailaze na prehrambene proizvode zahvaćene plijesni, što upućuje na ozbiljan propust u kontroli kvalitete i skladištenja hrane. Inspektori, upozoravaju sugovornici iz sustava, ne stižu odraditi sve nadzore koliko prijava pristiže.

Još je veći problem što su, i kada se kazne izreknu, one minimalne – gotovo simbolične. Riječ je o iznosima koje veliki trgovački lanci zarade u svega nekoliko sati, pa takve sankcije ne djeluju ni odvraćajuće ni korektivno.

Nakon nedavne objave o pljesnivim proizvodima u Plodinama, novi slučaj dolazi iz Vinkovaca, gdje su potrošači u tamošnjem Sparu zatekli S Budget Cabanossi Classic kobasice prekrivene plijesni.

Riječ je o vidljivo razvijenoj „plemenitoj“, ali potencijalno opasnoj plijesni koja može ugroziti zdravlje potrošača.

Ako je i od Spara – previše je. I opasno, navode na stranici Halo, inspektore.