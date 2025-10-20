FOTO OnlyFans zvijezda izbačena sa stadiona jer je došla u - toplesu

Kreatorica sadržaja za odrasle, Arabella Mia, izbačena je s finala australske ragbi lige nakon što je ponovila performans s oslikavanjem tijela koji joj je i prije stvarao probleme.

Mia je gornji dio tijela oslikala a kao dres Broncosa, a sve je upotpunila kratkim traper hlačama i gornjim dijelom bikinija. Problemi su nastali kada je skinula gornji dio bikinija kako bi u potpunosti pokazala svoje oslikano tijelo.

"Skinula sam gornji dio bikinija kako bih grupi mladića pokazala da mi je cijelo tijelo oslikano, uključujući i grudi. Očigledno je to u Australiji nepoželjno jer je osiguranje došlo da me isprati iz bara. Ne mogu shvatiti zašto je viđenje ženskog tijela takav problem", izjavila je Mia, prenosi Index.

Ta 27-godišnjakinja postala je poznata u rodnoj Velikoj Britaniji po intervjuiranju navijača ispred stadiona nogometnog kluba Arsenal, često noseći samo boju na tijelu. Only Fans zvijezda ranije je otkrila da joj posao stvara probleme u pronalaženju dugoročne veze.

