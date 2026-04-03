FOTO Održan Križni put pripadnika Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja

Tradicionalni Križni put za pripadnike Hrvatske vojske, policije, hrvatske branitelje, vatrogasce i druge službe u Radašinovcima održan je na Veliki petak, 3. travnja 2026.

Križni put predvodio je vojni kapelan o. Ivo Topalović, javlja MORH.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U pobožnosti su sudjelovali pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, hrvatski branitelji, vatrogasci, pripadnici postrojbi civilne zaštite, djelatnici Hrvatskog crvenog križa i drugi vjernici.

Sudionici su se okupili u Radašinovcima, a procesija je tradicionalno krenula prema kalvariji na Kamenjak gdje se molila pobožnost križnog puta simbolizirajući zajedništvo i solidarnost u trpljenju i vjeri. Molitvu je vodio vojni kapelan o. Ivo Topalović naglasivši važnost križnog puta kao duhovne pripreme za Uskrs te istaknuvši pritom važnost križa u životima vjernika.

Na kraju, o. Topalović pomolio se ispred kapele gdje se nalaze ostaci kostiju žrtava iz Drugog svjetskog rata. Ovaj događaj ima dugu tradiciju u Radašinovcima, a u pobožnosti križnog puta sudjelovali su i brojni mještani okolnih mjesta.