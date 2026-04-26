FOTO Obilježeno 50 godina otvorenja mosta na dalmatinskom otoku. Bila je prava fešta

U prekrasno osunčano subotnje predvečerje i kasnijoj večeri na Trgu svetoga Jure okupilo se više od tisuću i pol Virana, virskih vikendaša, gostiju, turista i prijatelja otoka Vira koji su uživali u fešti povodom obilježavanja 50. godišnjice od otvaranja i puštanja u promet Virskog mosta. Besplatan roštilj s kobasicama i vratinom uz čašu vina dočekali su sve posjetitelje fešte, pa red za roštilj nije prestajao najmanje dva sata. Svirao je vodički Bracera Band pa nije nedostajalo ni zabave, pjesme i plesa, a sve posjetitelje pozdravio je virski načelnik Marino Radović zahvalivši nekadašnjim virskim političarima, prije svega Josi Gržeti, te predstavnicima države koji su prije pola stoljeća izveli pothvat i otok Vir mostom spojili s kopnom.

– Naš most s pravom nosi naziv Most života, jer nam je omogućio stvaranje uvjeta za bolji život, a svima drugima postao je omiljeno izletište, mjesto za odmor i drugi dom – kazao je načelnik Radović najavivši kako će već sljedeće godine na 51. godišnjicu otvorenja Virski most biti obnovljen, a dobit će i rasvjetu. U tom projektu, dodao je, Općina Vir će sudjelovati s Hrvatskim cestama.

