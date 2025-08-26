FOTO Nije stvar u novcima, uz ovakve bolide lako se 'vratiti' u mladost...

Cca 300 tisuća eura vrijedan Lamborghini krasio je danas parkiralište na Splitu 3.

Naravno da je mamio poglede, mješavina je to bila divljenja, zavisti, oduševljenja i nevjerice, sagledali su mlađi unutrašnjost jer kod Huracana Spydera sve je 'na izvolte'. Posebno fascinira širina bolida od preko 600 KS, koji do stotke stiže za treptaj više od tri sekunde, a maksimalna brzina je oko 325 km/h.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

I 'niskoća'. Ne može prosječni Kerum voziti ovako nešto, treba biti u formi za smjestiti se za upravljačem. Što se kasnije potvrdilo: neki mladić od 65 kilograma 'žive vage' lagano se odvezao u smjeru centra, začudo bez turiranja, zanošenja i tjeranja u visoke okretaje bikovskog V10 smještenog u sredini ove zvijeri iz Sant'Agata Bolognese...