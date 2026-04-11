FOTO Na Rivi održana javnozdravstvena akcija: Građani besplatno provjeravali zdravlje jetre

Povodom obilježavanja Svjetskog dana jetre, na splitskoj Rivi danas je održana velika javnozdravstvena akcija u kojoj su sudjelovali Hrvatsko društvo za bolesti jetre „Hepatos“, KBC Split i Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Akcija je provedena pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, a u organizaciji Hrvatskog gastroenterološkog društva. U njezinoj realizaciji sudjelovale su i medicinske sestre KBC-a Split te studenti medicine (CroMSIC Split), čime je dodatno naglašena važnost zajedničkog pristupa očuvanju javnog zdravlja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Građanima je na raspolaganju bila mobilna klinika Hrvatskog društva za bolesti jetre, jedinstvena u ovom dijelu Europe, putem koje su mogli obaviti neinvazivne preglede jetre, dobiti stručno savjetovanje te se informirati o prevenciji bolesti.

Liječnici specijalisti KBC-a Split savjetovali su građane o rizicima i načinima očuvanja zdravlja jetre, a za one kod kojih je postojala potreba omogućeni su i pregledi FibroScan® uređajem. Ukupno je 25 građana imalo priliku obaviti ovaj brzi i bezbolni dijagnostički pregled.

Iz organizacije su istaknuli kako bolesti jetre često prolaze bez izraženih simptoma te se otkrivaju tek u uznapredovalim fazama, zbog čega su pravovremena dijagnostika i informiranje ključni u sprječavanju ozbiljnih komplikacija.

Posebno zabrinjava rast masne bolesti jetre povezane s pretilošću i dijabetesom, kao i nedovoljna prepoznatost virusnih hepatitisa. Uz to, sve je više slučajeva ciroze i raka jetre koji se dijagnosticiraju u kasnijim stadijima bolesti.

Ovogodišnja kampanja održana je pod sloganom „Brini o jetri danas – spriječi rak sutra“, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i pravodobnog liječenja bolesti jetre.