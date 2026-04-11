FOTO Na Rivi održana javnozdravstvena akcija: Građani besplatno provjeravali zdravlje jetre

Povodom obilježavanja Svjetskog dana jetre, na splitskoj Rivi danas je održana velika javnozdravstvena akcija u kojoj su sudjelovali Hrvatsko društvo za bolesti jetre „Hepatos“, KBC Split i Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Akcija je provedena pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, a u organizaciji Hrvatskog gastroenterološkog društva. U njezinoj realizaciji sudjelovale su i medicinske sestre KBC-a Split te studenti medicine (CroMSIC Split), čime je dodatno naglašena važnost zajedničkog pristupa očuvanju javnog zdravlja.
Građanima je na raspolaganju bila mobilna klinika Hrvatskog društva za bolesti jetre, jedinstvena u ovom dijelu Europe, putem koje su mogli obaviti neinvazivne preglede jetre, dobiti stručno savjetovanje te se informirati o prevenciji bolesti.
Liječnici specijalisti KBC-a Split savjetovali su građane o rizicima i načinima očuvanja zdravlja jetre, a za one kod kojih je postojala potreba omogućeni su i pregledi FibroScan® uređajem. Ukupno je 25 građana imalo priliku obaviti ovaj brzi i bezbolni dijagnostički pregled.
Iz organizacije su istaknuli kako bolesti jetre često prolaze bez izraženih simptoma te se otkrivaju tek u uznapredovalim fazama, zbog čega su pravovremena dijagnostika i informiranje ključni u sprječavanju ozbiljnih komplikacija.
Posebno zabrinjava rast masne bolesti jetre povezane s pretilošću i dijabetesom, kao i nedovoljna prepoznatost virusnih hepatitisa. Uz to, sve je više slučajeva ciroze i raka jetre koji se dijagnosticiraju u kasnijim stadijima bolesti.
Ovogodišnja kampanja održana je pod sloganom „Brini o jetri danas – spriječi rak sutra“, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i pravodobnog liječenja bolesti jetre.