FOTO Možete li pogoditi čiji je ovo koncert?

Jakov Jozinović bacio u trans rasprodanu dvoranu u Rijeci, obožavatelji mu skandirali da ga vole: "Vi ste ti koji činite moju kuću punu naroda"

U mjesecima unaprijed rasprodanoj Dvorani Zamet, glazbena senzacija Jakov Jozinović je u sklopu velike turneje "Ja za čuda letim" oduševio Rijeku koncertom koji je od prve minute podigao obožavatelje na noge. Otvaranje uz njegov prvi hit "Polje ruža" pokazalo je da riječku publiku očekuje večer koja će se još dugo prepričavati."Dobra večer, Rijeko. Nadam se da ste dobro i spremni da pjevamo i plešemo na najjače. Publika u Splitu je bila fenomenalna, jedva čekam čuti kakvi ste vi", poručio je.

Najveći grad na Kvarneru s velikim je uzbuđenjem pratio Jakova tijekom svake pjesme. Njegove interpretacije kultnih hitova ovih prostora, među kojima su "U ljubav vjere nemam", "Pjevam danju, pjevam noću", "Kad mi dođeš ti" i brojni drugi, još su jednom istaknule njegovu izraženu emociju.

"Ovo je najbrže rasprodani koncert na mojoj turneji u Hrvatskoj. Vjerovali ste u mene dok još nisam imao niti jednu svoju pjesmu, hvala vam na tome", poručio je omiljeni Vinkovčanin.

A osim ulaznica za ovaj koncert, Rijeka je sinoć s posebnim nestrpljenjem dočekala i njegov mega hit "Ja volim", pjesmu koja je u rekordnom roku osvojila regiju. "Jakove mi te volimo", skandirala je čitava dvorana.

Jedan od zapaženijih trenutaka dogodio se tijekom pjesme "Nasloni se", kada mu se na pozornici pridružio talentirani Šibenčanin Luka Ćevid.

"Ima jedan mladi lik poput mene, koji mi je počeo izlaziti na TikToku kao i ja vama. Odlučio sam ga pozvati da sa mnom otpjeva pjesmu mog prijatelja Matije Cveka. On se zove Luka i želim da ga pozdravite najjačim aplauzom", najavio je Jakova gosta, a potom je Zamet pjevao s njima uglas.

Vizualni efekti, raskošna produkcija i spektakularni light show dodatno su naglasili intenzitet večeri i pretvorili koncert u nezaboravno audio-vizualno iskustvo, a korišten je i specijalni lift belgijske produkcijske kuće koja radi na turnejama najvećih svjetskih zvijezda.

"Ništa ne bi bilo bez vas. Činite me najsretnijim dečkom na svijetu. Iskreno se nadam da sam ispunio vaša srca kao što ste vi ispunili moje, da ćete kući otići sretni i puni ljubavi i da ćete poželjeti doći ponovno. Vi ste ti koji činite moju kuću punu naroda. Hvala vam, bili ste najbolja publika", emotivno je poručio Jakov na bisu i pozdravio Rijeku s klasikom "Kuća puna naroda".