FOTO Mlađak zablistao na nebu iznad Splita

Na zapadnom nebu iznad Splita večeras se mogao vidjeti mlađak, tanki srp Mjeseca koji je svojim izgledom privukao pažnju brojnih građana.

Posebno dojmljiv prizor zabilježili smo na fotografiji koja prikazuje nježnu svjetlost Mjeseca na tamnoplavoj pozadini neba.

Ovako tanki mlađak često plijeni poglede zbog svog elegantnog oblika i mirnog večernjeg ugođaja koji stvara.

Uz Mjesec se na fotografiji mogu uočiti i sjajne točke na nebu, što prizoru daje dodatnu ljepotu.