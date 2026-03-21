FOTO Lokaliziran veliki požar na Kozjaku, 25 vatrogasaca ostaje na sanaciji požarišta

Požar koji je izbio na području Kozjaka iznad Solina je lokaliziran, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

„Lokaliziran je požar koji je sinoć izbio na Kozjaku iznad Solina. Na sanaciji požarišta ostaje 25 vatrogasaca s 8 vozila“, objavili su vatrogasci.

Požar je buknuo u petak u 19:07 sati na području Voljaka kod Solina, a riječ je o požaru otvorenog prostora, odnosno šumskom požaru. Na teren su odmah upućene brojne vatrogasne snage s područja Solina, Kaštela, Splita i Omiša.

U gašenju je sudjelovalo 10 vatrogasnih postrojbi s ukupno 20 vozila i 69 vatrogasaca, uključujući DVD-ove Solin, Vranjic, Klis, Mladost, Gomilica, Kaštela, Split, Žrnovnica i Omiš, kao i JVP Split.

Zbog požara su u 19:45 sati bila isključena i dva dalekovoda.

Tijekom večeri i noći požar je bio aktivan, osobito na zapadnom rubu, gdje su vatrogasci nastavili s intenzivnim gašenjem. Sve snage ostale su na terenu tijekom noći kako bi spriječile širenje požara.

Nakon što je požar stavljen pod kontrolu, dio vatrogasaca ostao je na terenu radi sanacije požarišta i sprječavanja ponovnog izbijanja vatre.