FOTO „Lik lagano u kontra smjeru“

Kakooo?

Na društvenim mrežama ponovno se raspravlja o sigurnosti u prometu nakon što je na popularnoj stranici Prometne zgode i nezgode objavljena fotografija nesvakidašnje situacije iz Splita.

Na snimci, nastaloj u večernjim satima u blizini trgovačkog centra City Center One, vidi se osobno vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru kolnika. Uz fotografiju je kratko navedeno: „Lik lagano u kontra smjeru“, no prizor je izazvao niz reakcija i komentara zabrinutih građana.

