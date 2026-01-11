FOTO „Lik lagano u kontra smjeru“

Na društvenim mrežama ponovno se raspravlja o sigurnosti u prometu nakon što je na popularnoj stranici Prometne zgode i nezgode objavljena fotografija nesvakidašnje situacije iz Splita.

Na snimci, nastaloj u večernjim satima u blizini trgovačkog centra City Center One, vidi se osobno vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru kolnika. Uz fotografiju je kratko navedeno: „Lik lagano u kontra smjeru“, no prizor je izazvao niz reakcija i komentara zabrinutih građana.