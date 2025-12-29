FOTO Kerum za koju minutu izlazi iz zatvora, vjerna Fani ga čeka u Mercedesu

Ispred zatvora na splitskim Bilicama jutros je viđena Fani Kerum, koja u automobilu čeka izlazak svog supruga, Željka Keruma, koji bi prema dostupnim informacijama trebao napustiti zatvor oko 10 sati.

Kerum je blagdane proveo iza rešetaka – Božić mu je, umjesto u obiteljskom okruženju, prošao u zatvorskom režimu, nakon što mu je zbog prometnih prekršaja izrečena kazna od 15 dana zatvora. Danas bi, barem prema planu, trebao izići na slobodu.

Njegova supruga čeka ga u parkiranom Mercedesu u blizini ulaza u zatvor, a cijela situacija odvija se mirno, bez većeg okupljanja i bez izjava za medije. Dok jedni izlazak s posla odbrojavaju do kraja radnog vremena, ovdje se odbrojava do otvaranja zatvorskih vrata.

Kerum je sankcioniran nakon prometne nesreće u kojoj je, srećom, nastala samo manja materijalna šteta od oko dvije tisuće eura, a sudionice nesreće prošle su bez ozljeda. Ipak, prekršajni saldo bio je sve samo ne blagdan­ski: 260 eura kazne za izazivanje nesreće, dodatnih 800 eura zbog napuštanja mjesta događaja te – najteža stavka – zatvorska kazna jer je vozio unatoč važećoj zabrani upravljanja vozilom.

Zbog ranije prikupljenih negativnih bodova, vozačka dozvola mu je oduzeta i neće je moći ponovno steći prije sredine 2026. godine.