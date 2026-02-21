Close Menu

FOTO Kalikova supruga Ivona ima novu kolekciju haljina, pogledajte ih

Nova kolekcija ujedno obilježava 11 godina postojanja brenda Anovi

Jedanaest godina nakon osnutka, brend Anovi novu kolekciju ne predstavlja kao retrospektivu, već kao preciznooblikovanu modnu izjavu o ženstvenosti, strukturi i osobnoj snazi.

Nova kolekcija donosi promišljenu modnu naraciju u kojoj se susreću struktura i senzualnost, osobno i bezvremensko. Izrađena od brušene kože, oslanja se na taktilnost materijala i preciznu konstrukciju, stvarajući snažan, ali profinjen vizualni dojam.

Paleta smeđe, bež i crne boje priziva mirnoću, stabilnost i trajnost, uz nenametljivu luksuznu estetiku. U fokusu su haljine s korzetima, osmišljene kao setovi s dugim i kratkim suknjama, čime se postiže modularnost i suvremena interpretacija klasične siluete.

Inspiracija za kolekciju pronađena je u vjenčanici same dizajnerice – osobnom simbolu čistoće linije, intime i snage trenutka. Ta je ideja pretočena u dizajn koji naglašava struk i slavi žensku siluetu, vraćajući korzet u središte modne priče kao alat moći, a ne ograničenja. 

anovi haljine 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

“Novo poglavlje otvorila sam kolekcijom koja je vrlo iskrena – prema meni i prema ženama koje nose Anovi. Manje kompromisa, više stava, ali i dalje s onom prepoznatljivom elegancijom i ženstvenošću koja je oduvijek dio brenda. Ovo je kolekcija koja obilježava 11 godina dosljedne estetike i jasne vizije. Ženstvenost je i dalje u fokusu, ali sada je snažnija i samouvjerenija. Siluete su preciznije, krojevi jasniji, a materijali imaju više karaktera.“ ističe Ivona Kalik, osnivačica i dizajnerica brenda.

Nova kolekcija ujedno obilježava 11 godina postojanja brenda Anovi – jedanaest godina dosljedne estetike, jasne vizije i dizajna koji ne prati trendove, već ih tiho nadživljava. Riječ je o kolekciji koja govori o ženi koja razumije vlastitu formu, nosi odjeću sa stavom i bira komade koji imaju značenje.

Snimanje kampanje održano je u novootvorenom restoranu CasaSol u Splitu, čiji suvremeni ambijent i mediteranski karakter savršeno prate estetiku kolekcije.

Šminka: Jelena Franjkić

Frizura: Ivica Šuljak

Fotograf: Prosper Filipović

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0