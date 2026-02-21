FOTO Kalikova supruga Ivona ima novu kolekciju haljina, pogledajte ih

Jedanaest godina nakon osnutka, brend Anovi novu kolekciju ne predstavlja kao retrospektivu, već kao preciznooblikovanu modnu izjavu o ženstvenosti, strukturi i osobnoj snazi.

Nova kolekcija donosi promišljenu modnu naraciju u kojoj se susreću struktura i senzualnost, osobno i bezvremensko. Izrađena od brušene kože, oslanja se na taktilnost materijala i preciznu konstrukciju, stvarajući snažan, ali profinjen vizualni dojam.

Paleta smeđe, bež i crne boje priziva mirnoću, stabilnost i trajnost, uz nenametljivu luksuznu estetiku. U fokusu su haljine s korzetima, osmišljene kao setovi s dugim i kratkim suknjama, čime se postiže modularnost i suvremena interpretacija klasične siluete.

Inspiracija za kolekciju pronađena je u vjenčanici same dizajnerice – osobnom simbolu čistoće linije, intime i snage trenutka. Ta je ideja pretočena u dizajn koji naglašava struk i slavi žensku siluetu, vraćajući korzet u središte modne priče kao alat moći, a ne ograničenja.

“Novo poglavlje otvorila sam kolekcijom koja je vrlo iskrena – prema meni i prema ženama koje nose Anovi. Manje kompromisa, više stava, ali i dalje s onom prepoznatljivom elegancijom i ženstvenošću koja je oduvijek dio brenda. Ovo je kolekcija koja obilježava 11 godina dosljedne estetike i jasne vizije. Ženstvenost je i dalje u fokusu, ali sada je snažnija i samouvjerenija. Siluete su preciznije, krojevi jasniji, a materijali imaju više karaktera.“ ističe Ivona Kalik, osnivačica i dizajnerica brenda.

Nova kolekcija ujedno obilježava 11 godina postojanja brenda Anovi – jedanaest godina dosljedne estetike, jasne vizije i dizajna koji ne prati trendove, već ih tiho nadživljava. Riječ je o kolekciji koja govori o ženi koja razumije vlastitu formu, nosi odjeću sa stavom i bira komade koji imaju značenje.

Snimanje kampanje održano je u novootvorenom restoranu CasaSol u Splitu, čiji suvremeni ambijent i mediteranski karakter savršeno prate estetiku kolekcije.

Šminka: Jelena Franjkić

Frizura: Ivica Šuljak

Fotograf: Prosper Filipović