FOTO Još zatvoreno gradilište na Spinutu: Inspekcija prije nekoliko tjedana zaustavila radove, upravni postupak i dalje traje

Gradilište na splitskom Spinutu, na križanju Matoševe i Kaštelanske ulice, i dalje je zatvoreno, nakon što ga je građevinska inspekcija prije nekoliko tjedana zatvorila zbog radova bez građevinske dozvole.

O kojoj je fazi postupka riječ i koje su mjere dosad poduzete protiv investitora, pitali smo Državni inspektorat Republike Hrvatske. Zanimalo nas je i je li protiv investitora pokrenut prekršajni ili drugi postupak, prijeti li mu novčana kazna te postoji li mogućnost uklanjanja izvedenih radova ako dozvola naknadno ne bude ishođena.

Državni inspektorat: "Upravni postupak je u tijeku"

Iz Državnog inspektorata potvrdili su da je građevinska inspekcija obavila inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji te da je, na temelju utvrđenih činjenica, naređena obustava daljnjeg građenja.

"Građevinska inspekcija obavila je inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji. Temeljem utvrđenih činjenica obustavljeno je daljnje građenje zatvaranjem gradilišta postavom posebnog službenog znaka 'ZATVORENO GRADILIŠTE'. Sukladno odredbama Zakona o Državnom inspektoratu pokrenut je upravni postupak koji je u tijeku", odgovorili su za naš portal iz Državnog inspektorata.

Iz dostavljenog odgovora zasad nije poznato jesu li protiv investitora pokrenuti prekršajni ili neki drugi postupci izvan upravnog postupka, niti je precizirano prijeti li mu novčana kazna i u kojem iznosu.

Također, Državni inspektorat u ovom se očitovanju nije posebno izjasnio o mogućnosti uklanjanja već izvedenih radova u slučaju da građevinska dozvola naknadno ne bude ishođena.

Čeka se rasplet postupka

S obzirom na to da je upravni postupak još u tijeku, više informacija o mogućim sankcijama i daljnjim koracima zasad nije dostupno. Ono što je trenutačno jasno jest da gradilište na Spinutu ostaje zatvoreno, a radovi obustavljeni do okončanja postupanja nadležnih službi.