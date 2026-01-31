Close Menu

FOTO Jedinstvena kulturna večer u Muzej grada Splita privukla preko 8000 posjetitelja

Splićani i njihovi gosti uživali su u raznolikom programu raspoređenom kroz sastavnice Muzeja, a različite generacije potvrdile su i ove godine veliki interes za kulturnu baštinu i suvremenu umjetnost

Topla zimska večer izmamila je u šetnju splitskim muzejima čak i one koji su se možda prethodno i dvoumili. Gužve na ulazima tražile su strpljenje, no to nije pokolebalo ni najmlađe, ali ni odrasle posjetitelje, koji su odlučili iskoristiti priliku i u Noći muzeja doživjeti što više programa i sadržaja koji se nude u gradu pod Marjanom. 

Program Noći muzeja u Muzeju grada Splita započeo je u najstarijem dijelu palače - Dioklecijanovim podrumima, u kojima je već u ranim večernjim satima bilo organizirano stručno vođenje. U dojmljivom ambijentu antičke svodne arhitekture, sudionici su imali priliku proći fascinantan tlocrt i organizaciju danas nestalih stambenih dijelova posljednje rezidencije cara Dioklecijana, koja i danas nudi rijedak uvid u život i raskoš kasnoantičkog doba.  

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Ovo je prvi put da sam na Noći muzeja. Nikad nisam bio u ovom dijelu Palače, inače samo prođem i izađem središnjim dijelom. Građevinski tehničar sam po struci pa mi je sve skupa još zanimljivije.“,  rekao nam je posjetitelj kojeg smo zatekli u Dioklecijanovim podrumima. 

Veliki broj osnovnoškolaca istovremeno je sudjelovao u radionici pod nazivom „Marko Marulić -Splićanin“. Mala galerija Muzeja grada Splita pružila je tako poseban ambijent za interaktivan doživljaj u kojem su djeca istraživala život i djelo „oca hrvatske književnosti“ i izrađivali vlastite grbove obitelji Marulić, koji su ponijeli sa sobom kao trajnu uspomenu na ovaj susret s velikim imenom hrvatske književnosti i grada Splita.  

„Od gline smo radili znak Marka Marulića pa smo ga bojali zlatnim sprejem, bilo je jako zabavno i stavit ćemo ga u našu sobu.“, veselo su nam prenijeli dojmove brat i sestra koji su s radionice izašli ponosno čuvajući vrijednih ruku djela i najljepšu uspomenu s Noći muzeja.  

Stručno vođenje posjetitelja duž sjevernog zida Dioklecijanove palače održano je u pet termina, što potvrđuje kako Srednjovjekovni vojni ophod i dalje izaziva veliki interes posjetitelja koji su kroz noć otkrivali povijest fortifikacijskih katova iz 15. stoljeća.  

noc muzeja split 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Novi stalni postav Muzeja grada Splita posjetitelji sa oduševljenjem obilaze već nekoliko mjeseci. Arheološki nalazi integrirani s multimedijalnom naracijom, prikazuju kontinuirani život na ovom prostoru od 3. stoljeća do danas. Od kraja rujna kada je novi stalni postav i predstavljen javnosti, Papalićeva palača je zabilježila 10 tisuća posjetitelja. Nakon ovogodišnje Noći muzeja, ta bi brojka je još veća.  

„Došli smo iz Livna i prvi put smo imali priliku vidjeti novi stalni postav i zaista smo oduševljeni, posebno ovim tehnološkim napretkom. Mislim da će se i turistima jako svidjeti. Već su neki prošlog ljeta nakon otvorenja komentirali da je prelijepo pa smo morali doći vidjeti osobno, a Noć muzeja je idealna prilika.“, rekla nam je gospođa Marija.  

Mjesto više tražilo se i na stručnim vođenjima organiziranima u Staroj gradskoj vijećnici, koja je predstavila remek-djeła hrvatske moderne i suvremene umjetnosti kroz izložbu „Između snova i jave“ i radove Bukovca, Kraljevića, Rabuzina i drugih umjetnika. Tamo su u pratnji profesorice bila i dva razreda učenika gimnazije Marka Marulića koji su gradskoj vijećnici proveli veći dio sedmog školskog sata. 

„Nekad nam je nezgodno spojit s rasporedom, ali kad god mogu uvijek ih povedem ili motiviram da odu sami na Noć muzeja. Inače sam profesorica likovne umjetnosti i ova izložba je prekrasna. Imamo priliku vidjeti ta sva gostujuća djela koju inače nemamo, a Bukovac mi je favorit i vidjeti ga uživo je poseban doživljaj.“, poručila je profesorica Marina prije nego je s djecom požurila obići i novi stalni postav u Papalićevoj palači.  

Galerija Emanuel Vidović postala je na neko vrijeme dom radovima Tonke Petrić. Pod nazivom „Čȅkoju me drȕgi snȉ“ na jednom su mjestu okupljena djela slikarice i pjesnikinje, umjetnice koja je rođenjem i mladošću bila vezana uz Split, povodom tridesetogodišnjice od njene smrti. 

Više od 8 tisuća posjetitelja koji su tijekom večeri posjetili brojne lokacije i programe Muzeja grada Splita potvrda je iznimno zanimanje javnosti za kulturnu i povijesnu baštinu grada, ali važnost povezivanja edukativnih i umjetničkih sadržaja s publikom svih dobnih skupina kroz još jednu u nizu Noć muzeja. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0