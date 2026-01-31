FOTO Jedinstvena kulturna večer u Muzej grada Splita privukla preko 8000 posjetitelja

Topla zimska večer izmamila je u šetnju splitskim muzejima čak i one koji su se možda prethodno i dvoumili. Gužve na ulazima tražile su strpljenje, no to nije pokolebalo ni najmlađe, ali ni odrasle posjetitelje, koji su odlučili iskoristiti priliku i u Noći muzeja doživjeti što više programa i sadržaja koji se nude u gradu pod Marjanom.

Program Noći muzeja u Muzeju grada Splita započeo je u najstarijem dijelu palače - Dioklecijanovim podrumima, u kojima je već u ranim večernjim satima bilo organizirano stručno vođenje. U dojmljivom ambijentu antičke svodne arhitekture, sudionici su imali priliku proći fascinantan tlocrt i organizaciju danas nestalih stambenih dijelova posljednje rezidencije cara Dioklecijana, koja i danas nudi rijedak uvid u život i raskoš kasnoantičkog doba.

„Ovo je prvi put da sam na Noći muzeja. Nikad nisam bio u ovom dijelu Palače, inače samo prođem i izađem središnjim dijelom. Građevinski tehničar sam po struci pa mi je sve skupa još zanimljivije.“, rekao nam je posjetitelj kojeg smo zatekli u Dioklecijanovim podrumima.

Veliki broj osnovnoškolaca istovremeno je sudjelovao u radionici pod nazivom „Marko Marulić -Splićanin“. Mala galerija Muzeja grada Splita pružila je tako poseban ambijent za interaktivan doživljaj u kojem su djeca istraživala život i djelo „oca hrvatske književnosti“ i izrađivali vlastite grbove obitelji Marulić, koji su ponijeli sa sobom kao trajnu uspomenu na ovaj susret s velikim imenom hrvatske književnosti i grada Splita.

„Od gline smo radili znak Marka Marulića pa smo ga bojali zlatnim sprejem, bilo je jako zabavno i stavit ćemo ga u našu sobu.“, veselo su nam prenijeli dojmove brat i sestra koji su s radionice izašli ponosno čuvajući vrijednih ruku djela i najljepšu uspomenu s Noći muzeja.

Stručno vođenje posjetitelja duž sjevernog zida Dioklecijanove palače održano je u pet termina, što potvrđuje kako Srednjovjekovni vojni ophod i dalje izaziva veliki interes posjetitelja koji su kroz noć otkrivali povijest fortifikacijskih katova iz 15. stoljeća.

Novi stalni postav Muzeja grada Splita posjetitelji sa oduševljenjem obilaze već nekoliko mjeseci. Arheološki nalazi integrirani s multimedijalnom naracijom, prikazuju kontinuirani život na ovom prostoru od 3. stoljeća do danas. Od kraja rujna kada je novi stalni postav i predstavljen javnosti, Papalićeva palača je zabilježila 10 tisuća posjetitelja. Nakon ovogodišnje Noći muzeja, ta bi brojka je još veća.

„Došli smo iz Livna i prvi put smo imali priliku vidjeti novi stalni postav i zaista smo oduševljeni, posebno ovim tehnološkim napretkom. Mislim da će se i turistima jako svidjeti. Već su neki prošlog ljeta nakon otvorenja komentirali da je prelijepo pa smo morali doći vidjeti osobno, a Noć muzeja je idealna prilika.“, rekla nam je gospođa Marija.

Mjesto više tražilo se i na stručnim vođenjima organiziranima u Staroj gradskoj vijećnici, koja je predstavila remek-djeła hrvatske moderne i suvremene umjetnosti kroz izložbu „Između snova i jave“ i radove Bukovca, Kraljevića, Rabuzina i drugih umjetnika. Tamo su u pratnji profesorice bila i dva razreda učenika gimnazije Marka Marulića koji su gradskoj vijećnici proveli veći dio sedmog školskog sata.

„Nekad nam je nezgodno spojit s rasporedom, ali kad god mogu uvijek ih povedem ili motiviram da odu sami na Noć muzeja. Inače sam profesorica likovne umjetnosti i ova izložba je prekrasna. Imamo priliku vidjeti ta sva gostujuća djela koju inače nemamo, a Bukovac mi je favorit i vidjeti ga uživo je poseban doživljaj.“, poručila je profesorica Marina prije nego je s djecom požurila obići i novi stalni postav u Papalićevoj palači.

Galerija Emanuel Vidović postala je na neko vrijeme dom radovima Tonke Petrić. Pod nazivom „Čȅkoju me drȕgi snȉ“ na jednom su mjestu okupljena djela slikarice i pjesnikinje, umjetnice koja je rođenjem i mladošću bila vezana uz Split, povodom tridesetogodišnjice od njene smrti.

Više od 8 tisuća posjetitelja koji su tijekom večeri posjetili brojne lokacije i programe Muzeja grada Splita potvrda je iznimno zanimanje javnosti za kulturnu i povijesnu baštinu grada, ali važnost povezivanja edukativnih i umjetničkih sadržaja s publikom svih dobnih skupina kroz još jednu u nizu Noć muzeja.