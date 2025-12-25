FOTO Ivana Knoll čestitala Božić u minijaturnom bikiniju

Ivana Knoll, hrvatska influencerica i model, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama božićnom čestitkom objavljenom na Badnjak. Umjesto klasičnih blagdanskih motiva, Knoll je Božić čestitala pozirajući u minijaturnom crnom bikiniju.

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su u komentarima podijeljeni između čestitki povodom blagdana i komentara na njezin nesvakidašnji izbor božićnog izdanja. Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama i prikupila velik broj lajkova.

Ivana Knoll i ranije je poznata po provokativnim objavama, a i ovoga je puta ostala dosljedna prepoznatljivom stilu kojim redovito izaziva pozornost javnosti, osobito u vrijeme velikih događaja i blagdana.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Knöll (@knolldoll)