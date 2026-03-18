FOTO Istok grada ogorčen: "Čestitam svim vijećnicima koji su podržali ovu lakrdiju te im šaljem slike naših ulica, nove druge zone - nek im se dive"

Jučer je održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, prva u ovoj godini, a na njoj se raspravljalo i o povećanju komunalnog doprinosa na području grada Splita. Odluka je, nakon kraće rasprave, usvojena većinom glasova za, a njom nisu zadovoljni stanovnici istoka grada.

MO Žrmovnica poslao je zahtjev Ministarstvu državne imovine i Ministarstvu pravosuđa da se pobije odluka Gradskog vijeća o visini komunalnog doprinosa.

Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnice, uputila je oštre riječi onim vijećnicima koji su jučer podigli ruku za povećanje komunalnog doprinosa.

Evo što im je poručila.

Stigla je očekivana vijest! Žrnovnica je postala druga zona! Osobno bih voljela da smo uistinu po razvoju dosegli tu infrastrukturu razinu, ali na žalost to će očito biti samo na papiru kako bi nas se iskoristilo financijski za razvoj Grada Splita. Odbijene su primjedbe u ime MO i Žrnovčana da je prijedlog protivan članku 80. Zakona koji jasno ističe da se isti naplaćuje sukladno stvarnom stanju infrastrukture. Slažem se da se posljednjih nekoliko godina ulagalo u kotar što je bilo utemeljeno na mukotrpnom radu dvoje nezavisnih vijećnika, uz podršku ostalih kolega, te dobre suradnje s bivšom gradskom vlašću. Nažalost moram istaknuti da se zadnjih skoro godinu dana malo toga izrealiziralo od traženog te da je koncept ulaganja u Žrnovnicu iz nekog razloga "anuliran."

I dok Grad poziva da se ulaže i planira ulagati u kotar kako bi opravdao ovaj gnjusni čin , istovremeno nije kadar realizirati niti postavljanje "medijski slavne" ograde na Privoru da osnovnoškolska djeca i ostali sudionici u prometu ne bi nastradali, a koju je zahtijevao i Promet d. o. o. ukazujući na opasnost. Jednu pišljivu ogradu koju čak financira MO! Premda Grad ima sve elaborate u koje su uključene ograde, mailove oko problematike kašnjenja postavljanja istih za koju je i sam u nekoliko navrata davao suglasnost, još uvijek nema afirmacije da se može ispisati narudžbenica, a izvođača smo jedva pronašli! Jesu li životi žrnovačke djece vrijedni jednog potpisa!? Je li ovo unaprjeđenje infrastrukture da ni običnu ogradu ne možemo dobiti u godinu dana?! Je li Barbarića prilaz "sveto pismo" u koje se ne smije dirati zbog mrve asfalta?! Kao i svi takvi makadamski putevi?! I premda je pokrenuta aglomeracija koja je argumentirana kao važan čin za ovoliki skok doprinosa unatoč tomu što će biti završena tek za par godina, istina je daleko drukčija.

Nemamo kvalitetne rasvjete, oborinsku odvodnju, nogostupe, mostove, nove cestovne koridore, adekvatne vrtiće, trgove, dovoljan broj parkova i sportsko rekreacijskih sadržaja, potporne zidove, zadovoljavajuću mrežu javnog prijevoza, parkinge, garaže... Dakle, odluka nije donešena sukladno članku Zakona koji ističe da visina doprinosa mora biti utemeljena na STVARNOJ infrastrukturnoj vrijednosti! Čestitam svim Vijećnicima Grada koji su podržali ovu lakrdiju te im šaljem slike naših ulica, nove druge zone nek im se dive. Da gospodo, ovo je ta infrastruktura od koje ćete oduzeti još više! Nadam se da ćete biti tako usuglašeni i u dizanju ručica da se stari naš vodovod zadrži kao tehnička voda financiranjem upravo iz povećanih sredstava doprinosa jer i tome svi vi šutite. Jer sad će bit novca, a ipak smo druga zona. I da ćete se sjetit dignut ručice za izgradnju žrnovačkih novih cestovnih koridora, rasvjete, pokojeg mosta, igrališta, a kino, kazalište i muzej su nam san. Kao i razminiranje minskog polja kraj osnovne škole za što nemate interesa dizati ruke da se riješi. Da, apsurdnost je svrstavanje našeg kotara u II. zonu dok se u blizini nalazi sumnjivo minsko područje kraj OŠ, ali to za vas predstavlja visoki standard II. zone! Nemojte dizat ruke kad od Žrnovnice treba samo naplatit, dignite i kad treba gradit! Odluka GV je procesuirana na preispitivanje nadležnim institucijama.