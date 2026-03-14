FOTO "Iskrcaj goriva u Solinu": Ove slike smo dobili od zabrinutih građana

U redakciju su nam se javili čitatelji koji su poslali fotografije snimljene, kako tvrde, u tankerskoj luci u Solinu.

Na fotografijama se vidi veliki tanker privezan uz obalu, a na površini mora postavljene su plutajuće zaštitne brane kakve se koriste tijekom operacija u lukama u kojima se manipulira naftnim derivatima.

Na jednoj od fotografija vidljivo je ime broda Valtevere, dok druge prikazuju tanker uz obalu i zaštitne barijere postavljene na moru.

Čitatelji koji su poslali fotografije navode da se radi o operaciji povezanoj s iskrcajem goriva u tankerskoj luci, no te informacije zasad nismo uspjeli službeno potvrditi.

Za sada nije poznato o kakvoj se točno aktivnosti radi niti je li riječ o redovitim operacijama u luci. Upit o događaju poslali smo nadležnima te ćemo njihov odgovor objaviti čim ga dobijemo.