FOTO I VIDEO Učenici u Splitu na Dan planeta Zemlje bacili BIO kugle u more: "Moramo misliti na buduće generacije"

Povodom Dana planeta Zemlje, koji se obilježava 22. travnja, učenici Pomorske škole danas su točno u podne u splitskoj uvali Baluni u more spustili vlastitim rukama izrađene BIO kugle, čime su poslali snažnu poruku o važnosti očuvanja morskog ekosustava.

Riječ je o hvalevrijednom projektu financiranom sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, koji je rezultat suradnje više obrazovnih ustanova – Pomorske škole, Prirodoslovne škole, Osnovne škole Pujanki i Pomorskog fakulteta. Time su povezane različite razine obrazovanja u zajedničkom cilju zaštite prirode i podizanja ekološke svijesti među mladima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Suradnja škola i fakulteta za zaštitu prirode

Projekt su vodile nastavnice Pomorske škole zajedno s učenicima 1. razreda smjera Tehničar za marine i jahte, koji su kroz praktičan rad sudjelovali u izradi EM BIO kugli. Riječ je o strukturama izrađenima od gline i 80 mikrobnih skupina koje, nakon ubacivanja u more, na biološki način razgrađuju i uklanjaju onečišćujuće tvari. Na taj način pridonose obnovi podmorja i povećanju bioraznolikosti.

Posebnu vrijednost projektu dalo je uključivanje učenika Osnovne škole Pujanki, koji su kroz sudjelovanje i edukacije razvijali svijest o važnosti očuvanja okoliša od najranije dobi. Doprinos projektu dali su i učenici Prirodoslovne škole, odnosno 4.e razreda smjera ekološki tehničar, koji su svojim znanjem o ekosustavima i biologiji mora cijeloj inicijativi dali i znanstvenu dimenziju. Sam čin spuštanja BIO kugli u more na Dan planeta Zemlje simbolizira spoj znanja, odgovornosti i djelovanja. Umjesto da ovaj važan datum ostane samo na riječima, učenici su poduzeli konkretan korak i ostavili pozitivan trag u svojem okolišu.

Ova inicijativa pokazala je kako škola može biti pokretač promjena te kako mladi, uz podršku svojih nastavnika i profesora, mogu aktivno sudjelovati u stvaranju održivije budućnosti. BIO kugle, koje su danas pronašle svoje mjesto u moru u uvali Baluni, možda su male, ali njihova je poruka velika – briga za planet počinje od nas samih.

"Moramo misliti na buduće generacije"

O važnosti ove akcije govorila je i Marisa Krmek, maturantica Prirodoslovne škole Split, smjera ekološki tehničar, kojoj je mentorica profesorica Matilda Jelaska.

"Bacili smo mikroorganizamske kuglice koje pomažu u pročišćavanju mora, pogotovo u ovako zatvorenim morskim lukama. Ovdje su često puno veća onečišćenja i ova akcija će barem donekle pomoći da se onečišćenje smanji. Ovo je jako potrebno i jedna smo od rijetkih generacija koja se ovime bavi. Moramo smišljati neke nove ciljeve i ideje kako bismo poboljšali očuvanje našeg planeta, moramo misliti na buduće generacije", kazala je.

Akcija provedena u uvali Baluni pokazala je da obilježavanje Dana planeta Zemlje ne mora ostati na simboličnim porukama i prigodnim riječima, nego može prerasti u stvarno djelovanje na terenu. Učenici su, uz podršku svojih škola, profesora i mentora, dokazali da i mali koraci mogu imati veliku vrijednost kada su usmjereni prema zajedničkom dobru.