FOTO I VIDEO U Splitu održan 10. Marš za prava žena: „Ja sam Dalmacija“

U Split je u nedjelju održan jubilarni 10. Marš za prava žena povodom Međunarodnog dana žena, koji je okupio brojne građanke i građane u središtu grada.

Okupljanje je započelo u podne ispred Hrvatskog narodnog kazališta Split, odakle je formirana povorka koja je prošla gradskim ulicama prema Narodnom trgu, gdje je održan završni dio programa. Marš su organizirale Domine i inicijativa Žene Splita, a ovogodišnja poruka glasila je „Ja sam Dalmacija“. Slogan je preuzet s obnovljenog murala posvećenog poznatoj splitskoj glumici Zdravki Krstulović.

Program je započeo glazbenom pratnjom Limene glazba Žrnovnica, nakon čega su organizatorice održale uvodni govor i pozvale okupljene na marš kroz grad. Sudionici su nosili brojne transparente, uključujući i poruke s prethodnih devet marševa, čime je obilježena deseta obljetnica ove inicijative.

Tijekom povorke sudionici su se nakratko zaustavljali na nekoliko lokacija u centru grada, a završni program održan je na Pjaci, gdje su uz govore organizatorica upućene poruke solidarnosti, podrške i borbe za ravnopravnost žena, uz prigodan glazbeni program.

Organizatorice su poručile kako marš ima za cilj podsjetiti na važnost zajedništva i borbe za ženska prava, naglašavajući da žene koje sudjeluju u maršu simboliziraju solidarnost, hrabrost i slobodu.