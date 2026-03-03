FOTO I VIDEO Tridesettonac gazi zaštićeni most na istoku Splita, institucije i dalje šute: "Grade Splite, srami se"

Nakon što je Dalmacija Danas izvijestila o novom prelasku teškog šlepera preko povijesnog mosta Rakite u Žrnovnici, iz Mjesnog odbora poručuju kako je riječ o ozbiljnom i kontinuiranom problemu koji ugrožava zaštićeno kulturno dobro, ali i svakodnevnu sigurnost stanovnika. Sve nam je otkrila Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnice.
Šleper ignorira zabranu i ponovno prelazi preko povijesnog mosta u Splitu!
"Nevjerojatno je da tridesettonac 'gazi' kulturno dobro RH"
Soldić ističe da je neprihvatljivo da teretna vozila višestruko teža od dopuštenog i dalje prelaze preko mosta, iako su zabrane jasno istaknute.
"Nevjerojatno je da ovaj tridesettonac 'gazi' kulturno dobro RH i da institucije ne reagiraju", rekla je Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnice. Prema njezinim riječima, ovakvi se slučajevi ne događaju izolirano, nego se kršenja ponavljaju i postaju gotovo svakodnevica.
Zbog svega navedenog, Mjesni odbor ponovno je alarmirao nadležne institucije. Soldić kaže da su situaciju prijavili Ministarstvu kulture i Ministarstvu unutarnjih poslova, posebice jer, kako navodi, izostaje povratna informacija onih koji bi na terenu trebali provoditi nadzor.
"Slijedom situacije je sve prijavljeno Ministarstvu kulture i Ministarstvu unutarnjih poslova, s obzirom na to da nismo dobili očitovanje policije oko zaštite", rekla je Soldić. U dopisu koji su uputili nadležnima upozoravaju da je most Rakite zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske te da je, unatoč zabrani i ograničenju nosivosti od pet tona, preko njega prošao teški šleper koji je, kako navode, most zamalo oštetio.
"Most je konstrukcijski osjetljiv, a daljnji prolazak teretnih vozila realno može dovesti do njegova oštećenja ili urušavanja", rekla je Soldić.
Upozorenje na prometni kolaps i ugrozu sigurnosti
Posebno naglašava da problem nije samo zaštita baštine, nego i potencijalno ozbiljne posljedice za promet i sigurnost ljudi.
"U slučaju urušavanja mosta bi došlo do potpunog prometnog kolapsa te ozbiljno ugrozilo sigurnost stanovnika i dostupnost hitnih službi", rekla je Soldić. Dodaje i da su nadležna tijela o svemu uredno obaviještena te da će, ako izostane reakcija, odgovornost biti jasna.
"U slučaju izostanka pravodobnog postupanja, odgovornost za eventualnu materijalnu štetu i ugrozu sigurnosti snosit će nadležna tijela koja su o problemu uredno obaviještena", rekla je Soldić.
KONAČNO Saniran most na ulazu u Korešnicu: Pušta se u promet u subotu ujutro
Traže kamere, pojačane kontrole i fizičke prepreke
Mjesni odbor sada traži konkretne, provedive mjere na terenu koje će spriječiti prolazak teških vozila, a ne da se zabrane svode na znakove koje dio vozača očito ignorira.
"Zahtijevamo hitno postupanje, pojačani nadzor, fizičke mjere sprječavanja prolaska teških vozila — kontrole, kamere ili druge tehničke zapreke — te pisano očitovanje o poduzetim radnjama", rekla je Soldić.
U završnoj poruci Soldić nije skrivala ogorčenje, ističući kako je sramotno da se prema kulturnom dobru postupa ovako nonšalantno, osobito u gradu koji se ponosi svojom baštinom i turizmom.
"Da se jedan kulturni i turistički grad koji je ujedno i glavni grad Dalmacije ovako odnosi prema svom kulturnom dobru je uistinu nevjerovatno. Grade Splite, srami se!", rekla je Soldić.