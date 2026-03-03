FOTO I VIDEO Tridesettonac gazi zaštićeni most na istoku Splita, institucije i dalje šute: "Grade Splite, srami se"

Nakon što je Dalmacija Danas izvijestila o novom prelasku teškog šlepera preko povijesnog mosta Rakite u Žrnovnici, iz Mjesnog odbora poručuju kako je riječ o ozbiljnom i kontinuiranom problemu koji ugrožava zaštićeno kulturno dobro, ali i svakodnevnu sigurnost stanovnika. Sve nam je otkrila Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnice.

"Nevjerojatno je da tridesettonac 'gazi' kulturno dobro RH"

Soldić ističe da je neprihvatljivo da teretna vozila višestruko teža od dopuštenog i dalje prelaze preko mosta, iako su zabrane jasno istaknute.

"Nevjerojatno je da ovaj tridesettonac 'gazi' kulturno dobro RH i da institucije ne reagiraju", rekla je Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnice. Prema njezinim riječima, ovakvi se slučajevi ne događaju izolirano, nego se kršenja ponavljaju i postaju gotovo svakodnevica.

Zbog svega navedenog, Mjesni odbor ponovno je alarmirao nadležne institucije. Soldić kaže da su situaciju prijavili Ministarstvu kulture i Ministarstvu unutarnjih poslova, posebice jer, kako navodi, izostaje povratna informacija onih koji bi na terenu trebali provoditi nadzor.

"Slijedom situacije je sve prijavljeno Ministarstvu kulture i Ministarstvu unutarnjih poslova, s obzirom na to da nismo dobili očitovanje policije oko zaštite", rekla je Soldić. U dopisu koji su uputili nadležnima upozoravaju da je most Rakite zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske te da je, unatoč zabrani i ograničenju nosivosti od pet tona, preko njega prošao teški šleper koji je, kako navode, most zamalo oštetio.

"Most je konstrukcijski osjetljiv, a daljnji prolazak teretnih vozila realno može dovesti do njegova oštećenja ili urušavanja", rekla je Soldić.

Upozorenje na prometni kolaps i ugrozu sigurnosti

Posebno naglašava da problem nije samo zaštita baštine, nego i potencijalno ozbiljne posljedice za promet i sigurnost ljudi.

"U slučaju urušavanja mosta bi došlo do potpunog prometnog kolapsa te ozbiljno ugrozilo sigurnost stanovnika i dostupnost hitnih službi", rekla je Soldić. Dodaje i da su nadležna tijela o svemu uredno obaviještena te da će, ako izostane reakcija, odgovornost biti jasna.

"U slučaju izostanka pravodobnog postupanja, odgovornost za eventualnu materijalnu štetu i ugrozu sigurnosti snosit će nadležna tijela koja su o problemu uredno obaviještena", rekla je Soldić.

Traže kamere, pojačane kontrole i fizičke prepreke

Mjesni odbor sada traži konkretne, provedive mjere na terenu koje će spriječiti prolazak teških vozila, a ne da se zabrane svode na znakove koje dio vozača očito ignorira.

"Zahtijevamo hitno postupanje, pojačani nadzor, fizičke mjere sprječavanja prolaska teških vozila — kontrole, kamere ili druge tehničke zapreke — te pisano očitovanje o poduzetim radnjama", rekla je Soldić.

U završnoj poruci Soldić nije skrivala ogorčenje, ističući kako je sramotno da se prema kulturnom dobru postupa ovako nonšalantno, osobito u gradu koji se ponosi svojom baštinom i turizmom.

"Da se jedan kulturni i turistički grad koji je ujedno i glavni grad Dalmacije ovako odnosi prema svom kulturnom dobru je uistinu nevjerovatno. Grade Splite, srami se!", rekla je Soldić.