FOTO I VIDEO Sunce izmamilo građane na plaže: Firule pune šetača i studenata

Sunce je danas izmamilo Splićane na ulice i plaže – Firule su bile pune šetača, rekreativaca i ljubitelja prvih ozbiljnijih zraka nakon zimskog ritma. U sunčanom, "okupanom" Splitu mnogi su iskoristili ugodan dan za predah na otvorenom, a nije nedostajalo ni sportskih aktivnosti uz more.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na Firulama smo zatekli i brojne studente koji su se, barem na kratko, odmaknuli od obaveza i prepustili suncu. Uz ručnike i lagano sunčanje, moglo se vidjeti i ispijanje kave tik uz more – prizor koji u Splitu uvijek označi početak "življih" dana, bez obzira na kalendar.

Temperatura se danas u gradu penjala do 14 stupnjeva Celzijevih, što je bilo dovoljno da mnogi, kako se čini, odluče "pobjeći" s posla i uhvatiti trenutke odmora na svježem zraku. No, ovakvo vrijeme neće dugo potrajati.

Već sutra, prema najavama, Split očekuje pogoršanje vremena – stižu kiša i blagi pad temperature zraka. Današnje sunce zato je mnogima poslužilo kao idealna prilika za kratki bijeg i punjenje baterija prije povratka sivijim vremenskim prilikama.