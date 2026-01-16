FOTO I VIDEO Što se to radi u Splitu kod Osnovne škole Marjan? Evo o čemu je riječ

Danas se u Prilazu Vladimira Nazora kod Osnovne škole Marjan u Splitu izvode radovi zbog kojih je promet otežan, a na terenu su i radnici koji ga reguliraju.

Kako doznajemo, riječ je o zahvatima na kanalizacijskoj mreži koji se provode kroz stare kanale u gradu. Naručitelj radova je Vodovod i kanalizacija, u sklopu projekta Aglomeracije, dok je izvođač tvrtka Goran i Zoran d.o.o.

Vozače se poziva na oprez i strpljenje te da, gdje god je moguće, koriste alternativne pravce dok radovi traju.