FOTO I VIDEO Prizori koji ostavljaju bez daha: Zimska idila na Biokovu

Zimska ciklona koja je danas zahvatila velik dio Dalmacije donijela je i Biokovu pravi snježni ugođaj. Prema dostupnim podacima, iznad 1000 metara nadmorske visine temperatura se spustila ispod 0°C, dok se na samom vrhu spušta i do –5°C.

Snježna granica ponegdje se spustila i do mora, a iznad 1000m nadmorske visine pao je i obilniji snijeg. Novi snježni val očekuje se večeras.

Snježna granica danas se u Dalmaciji spustila znatno niže nego uobičajeno za studeni, pa su zimski prizori zabilježeni u cijeloj Dalmatinskoj zagori – od Zamosorja i Cetinske krajine do dijela Zabiokovlja.

Bijeli pokrivač stvorio se i u Dicmu, Kukuzovcu, Brnazama, Muću i Dugopolju, dok je u višim predjelima, poput Zelova, palo više od 10 centimetara snijega.

Gust snijeg padao je i u Trilju, a do Šestanovca i Zadvarja dopirao je u jakim intenzitetima. Iznenađenje dana bio je Klis, gdje Klis Brdo mjeri čak 8 centimetara, a snijeg se spustio do gornjih dijelova Solina.