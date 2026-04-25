FOTO I VIDEO Podrška flotili: Splićani na Bačvicama igrali picigin za Gazu i kapetanicu Moranu

Povodom isplovljavanja dijela civilne flotile za Gazu u kojoj plove kapetanica Morana Miljanović i brod Shireen, danas se u gradovima na Jadranu održavaju akcije podrške njihovoj misiji. I ova flotila, kao i one prije nje, plovi radi probijanja morske blokade Pojasa Gaze, genocida kojeg Izrael tamo provodi više od dvije i pol godine te višedesetljetne okupacije Palestine.

Inicijativa za slobodnu Palestinu danas je na splitskoj plaži Bačvice organizirala igranje picigina, u solidarnosti s flotilom i kapetanicom Moranom, te sa svim žrtvama genocida i drugih zločina.

Tijekom okupljanja, medijima se obratio Goran Senjanović, koji je pojasnio motiv današnjeg skupa te važnost iskazivanja solidarnosti.

-Naša današnja poruka je jasna – u ovom tragičnom povijesnom trenutku želimo iskazati podršku Palestini i njenim žrtvama, a i našoj kapetanici Morani i njenoj posadi te iznimno važnoj misiji koja ima humanitarni karakter.

Senjanović je ukazao i na užasne uvjete u kojima živi stanovništvo Gaze, usporedivši prostor Gaze s površinom otoka Brača na kojem je zarobljeno 2 milijuna ljudi.

-Ovo je situacija koja se tiče svih nas. Gaza je najveći koncentracioni logor na svijetu, a naš je zadatak da spriječimo našu vladu da podržava genocid. Nedavni boravak nosača zrakoplova u našem akvatoriju samo je podsjetnik na to, zaključio je Senjanović.

Društvo picigin Bačvice dalo je svoju podršku flotili te su u majicama s motivima Palestine odigrali picigin.