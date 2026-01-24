FOTO I VIDEO Plenković na 36. obljetnici splitskog HDZ-a: "Hrvatska je danas u bitno boljoj poziciji nego prije"

U prepunoj dvorani hotela Radisson u Splitu obilježena je 36. obljetnica osnivanja splitskog HDZ-a. Obljetnicu je uveličao predsjednik Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković, u pratnji potpredsjednika Vlade Olega Butkovića, glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, političkog tajnika Ante Sanadera, kao i ministara Tonća Glavine, Marije Vučković, Nataše Mikuš Žigman, Radovana Fuchsa, brojnih splitskih i dalmatinskih hadezeovaca predvođenih predsjednikom GO HDZ-a Split i gradonačelnikom Tomislavom Šutom te županijskim predsjednikom Antom Mihanovićem, saborskim zastupnicima Danicom Baričević, Androm Krstulovićem Oparom, Ivanom Budalićem, počasnim predsjednikom Zajednice utemeljitelja HDZ-a Vladimirom Šeksom, državnim tajnicima Zrinkom Mužinić Bikić i Tonćom Glavinićem, predsjednicima gradske i županijske Mladeži HDZ-a Brunom Stričevićem i Ivanom Skelinom te brojnim drugima.

"U idućem tjednu objavit ćemo novu odluku o socijalnoj skrbi kojom ćemo maksimalno povećati prava za sve skupine koje su u provođenju socijalne politike. Niz je stvari na kojima radimo, koje pripremamo u nadi da ćemo što prije postići očekivane rezultate. Dosta je podjela u društvu; neka nam temelj vrijednosti bude Domovinski rat i najavljujem vraćanje štandarca na splitsku Pjacu", rekao je u pozdravnom govoru Tomislav Šuta.

Osnivanja HDZ-a i uloge utemeljitelja HDZ-a prisjetio se u svom govoru predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije Alen Gojak.

Nazočni su burnim pljeskom pozdravili obraćanja: Ante Mihanovića, Blaženka Bobana i Tonča Glavine.

Nakon nastupa Dražena Žanka, skupu se obratio predsjednik Vlade RH i HDZ-a Andrej Plenković:

"Baš me maloprije podsjetio Ante Mihanović kako sam upravo u ovoj dvorani krenuo u svoju kampanju 2016. godine. Podržala su me tada sva četiri dalmatinska predsjednika županijskih organizacija HDZ-a. Danas je naša Vlada u trećem mandatu; uspješno vodimo Hrvatsku i bili smo jaki u svim situacijama. Hrvatska je danas u bitno boljoj poziciji nego što je bila prije. A naša stranka svoj najveći politički uspjeh na prošlim lokalnim izborima doživjela je upravo pobjedom splitskog i dalmatinskog HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Šute i zato vam svima hvala."