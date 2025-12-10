FOTO I VIDEO Opsežni radovi na prometnici kod u Žrnovnice: Obišli smo gradilište i lokaciju semafora na prometnici

U sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" trenutačno su u tijeku opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u modernizaciji sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Riječ je o zahvatima obuhvaćenima ugovorom P2, pod nazivom "Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica", kojima se nastavlja ulaganje u kvalitetniju i sigurniju komunalnu infrastrukturu na ovom području.

Kako bi se uvjerili u dinamiku radova i organizaciju prometa na terenu, danas smo posjetili lokaciju radova u Žrnovnici, kao i mjesto na lokalnoj prometnici na kojem je postavljen semafor zbog privremene regulacije prometa. Na terenu smo zatekli pripremne i građevinske aktivnosti u skladu s planiranom fazom izvođenja, a promet se odvija uz pojačan oprez vozača i signalizaciju.

Radovi u ulici Put sv. Jure kreću u prvoj fazi

Prema najavi izvođača, radovi u ulici Put sv. Jure – Faza 1 započinju u ponedjeljak, 24. studenoga 2025. godine. Riječ je o dijelu šireg projekta kojim se unapređuje vodno-komunalna mreža, s ciljem dugoročnog poboljšanja odvodnje i stabilnije vodoopskrbe za stanovnike Žrnovnice i okolnih naselja. Zahvati su, kako doznajemo, planirani etapno kako bi se smanjio utjecaj na svakodnevni život mještana, no zbog prirode posla očekuju se povremeni zastoji i preusmjeravanja.

Zbog izvođenja radova uvedena je privremena regulacija prometa. Planirano je zauzimanje jedne kolničke trake na lokalnoj prometnici, uz semaforski režim prometa, što znači da će se vozila izmjenično propuštati u oba smjera. Tijekom današnjeg obilaska na terenu smo vidjeli da je semafor postavljen na jasno označenoj točki prometnice, uz dodatnu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, kako bi sudionicima u prometu bilo što sigurnije kretanje kroz zonu radova. Vozačima se preporučuje dodatan oprez, poštivanje signalizacije i mogućnost korištenja alternativnih pravaca kada je to moguće.

O projektu aglomeracije Split – Solin

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" jedna je od najvećih komunalnih investicija u ovom dijelu Hrvatske. Ukupna vrijednost investicije iznosi 321.282.030,49 eura. Od ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 14.871.019,40 eura, čak 10.113.715,18 eura (68,01%) financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostalih 4.757.304,22 eura sufinancira nacionalnim sredstvima.

Provedbom projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, uključujući zahtjeve Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ, kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom i bolju zaštitu okoliša.