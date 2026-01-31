FOTO I VIDEO Noć muzeja 2026. godine – edukacija i uživanje za sve generacije

Noć muzeja 2026. godine obilježena je kao posebna kulturna i edukativna manifestacija. Ovaj događaj svake godine okuplja velik broj posjetitelja te im omogućuje besplatan ulazak u muzeje, galerije i druge kulturne ustanove.

Priključili smo se brojnim Splićanima koji rado sudjeluju u ovoj manifestaciji te posjetili nekoliko važnih kulturnih ustanova koje su ponudile zanimljive i sadržajne programe. Naš obilazak započeo je u Arheološkom muzeju, gdje smo razgledali brojne vrijedne arheološke nalaze, kamene spomenike i darovnice koji svjedoče o bogatoj prošlosti i važnosti hrvatske kulturne baštine. Poseban dojam ostavila je ugodna atmosfera u muzeju, koju su dodatno upotpunili glazba, rasvjeta i svjetlosni efekti, stvarajući posebno ozračje.

Nakon Arheološkog muzeja posjetili smo Galeriju umjetnina, gdje smo imali priliku vidjeti razne umjetničke slike i djela poznatih autora. Posebno se isticao opus Vlahe Bukovca, čije su slike privukle veliku pozornost posjetitelja. Razgledavanje umjetnina omogućilo nam je bolje razumijevanje umjetničkih stilova i važnosti likovne umjetnosti u kulturnom i društvenom životu.

Etnografski muzej i ove je godine bio među omiljenim destinacijama ljubitelja umjetnosti. Ondje smo razgledali tradicionalne narodne nošnje, predmete i prikaze običaja koji su obilježavali život ljudi u prošlim vremenima. Izložbe su bile vrlo zanimljive i poučne te su nas podsjetile na važnost očuvanja tradicije i kulturnog identiteta.

Mnogi su Splićani u srcu svojega grada posebnu pozornost obratili na podrume Dioklecijanove palače, jedan od najpoznatijih povijesnih prostora u Splitu. Zaniteresirani su građani razgledavali kamene stupove, sarkofage, skulpture i svakodnevne predmete iz rimskog doba te saznali informacije o gradnji same palače.

Zaokružili smo večer obilaskom Muzeja grada Splita, gdje smo kroz izložbe i informativne sadržaje saznali više o razvoju i povijesti našega grada od njegovih početaka do danas.

Noć muzeja predstavlja jedinstvenu priliku za učenje, druženje i upoznavanje kulturne baštine na drugačiji način, stoga ne čudi odlična posjećnost manifestacije koja iz godine u godinu jača kulturni identitet Splita.