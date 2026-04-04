FOTO I VIDEO "Marijini ratnici" na Peristilu i pred Uskrs, mole za čednost žena i domovinu

Kao i svake prve subote u mjesecu, splitski Peristil jutros je ponovno bio mjesto molitvenog okupljanja. Točno u 8:30 započela je polusatna krunica, a za razliku od nekih ranijih susreta, ovaj je protekao mirno, bez incidenata i prosvjednih reakcija.

Budući da je prva subota u travnju ove godine ujedno i Velika subota, došlo je do izmjene u uobičajenom rasporedu. Organizatori su putem društvenih mreža obavijestili vjernike kako ovoga puta neće biti svetih misa ni molitvenog hoda, dok je termin molitve krunice ostao nepromijenjen.

„Ljubljena braćo i sestre! Naša pobožnost prvih subota ove godine pada na Veliku subotu, stoga dolazi do promjene u rasporedu. Svete mise, kao i molitvenog hoda, NEĆE biti, a satnica za krunicu ostaje ista (8:30).

Stoga vas pozivamo da ove subote dođete na Peristil malo prije početka krunice (8:15)”, poručili su.

Riječ je o inicijativi koja je u Split stigla u rujnu 2022. godine, a potječe iz Poljske. Ondje djeluje pod nazivom Marijini ratnici, katolički pokret koji okuplja muškarce različite životne dobi – od mlađih punoljetnika do obiteljskih ljudi u zrelijim godinama. Iako se slična molitvena okupljanja održavaju i u drugim dijelovima Hrvatske, sudionici u Splitu naglašavaju posebnu usmjerenost na molitve za Gospine nakane.

Okupljanja su povezana s konzervativnijim katoličkim krugovima koji djeluju kroz različite udruge, a na razini cijele Hrvatske uključuju nekoliko stotina sudionika.

Uoči današnjeg okupljanja objavljene su i molitvene nakane. Među njima su molitve za mir u svijetu i domovini, duhovnu obnovu muškaraca u obiteljima, čistoću prije braka i učvršćenje bračnih zajednica, prestanak pobačaja, nova duhovna zvanja te za duše u čistilištu i osobne potrebe vjernika.