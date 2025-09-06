FOTO I VIDEO Marijini ratnici molili krunicu na Peristilu, pridružile se i žene

Prve subote u mjesecu Marijini ratnici mole krunicu na Peristilu. Tako su i ove subote u 8:30 počeli s molitvom krunice. Wojowniciy Maryini u 7:10 krenuli su na Molitveni hod ispred crkve sv. Filipa Nerija, a nakon toga na misu u crkvu Blažene Djevice Marije.

Wojownici Maryini su pokret koji okuplja aktivne katolike. Pokret je nastao kao odgovor zbog krize muževnosti u današnjem svijetu.

Ova formacija broji 30-ak muškaraca: momaka i oženjenih, od 18 do 50 godina. Iako Molitelja ima diljem Hrvatske, u Splitu naglašavaju kako mole za Gospine nakane.

Moliteljima krunice, ove subote, pridružila se i skupina žena.