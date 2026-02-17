FOTO I VIDEO Kroz Kaštela se "provozali" Ceca i Mamić

Na pokladnoj povorci donjih Kaštela "provozali" su se likovi Cece i Mamića, uz glazbenu podlogu jednog od najpoznatijih hitova Svetlane Cece Ražnatović.

Okupljeni su s osmijehom pratili točku koja je, u duhu karnevalske tradicije komentirala aktualne teme iz javnog života.

Podsjećamo, Zdravko Mamić, nekadašnji čelnik GNK Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, nedavno je snimljen na Jahorini tijekom nastupa Svetlane Cece Ražnatović, gdje se pojavio ispod pozornice, prišao pjevačici i poljubio joj ruku. Snimka je brzo postala viralna i izazvala brojne reakcije.

Kaštelani su u svojoj povorci upriličili točku sličnu događaju na Jahorini što je izazvalo ovacije publike.