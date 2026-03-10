FOTO I VIDEO Krenuo novi režim prometa oko KBC-a Split: Rampa na Firulama zbunila brojne vozače

S današnjim danom na snagu je stupio novi režim prometa u krugu KBC-a Split na Firulama, a već tijekom prvog dana kod brojnih vozača izazvao je zbunjenost. Mnogi, čini se, nisu bili upoznati s ranijim najavama iz KBC-a Split, pa ih je na glavnom ulazu dočekala rampa koja od utorka, 10. ožujka, regulira promet od ulaza do zgrade ginekologije.

Iz KBC-a Split poručuju da je cilj nove prometne regulacije osigurati nesmetan prolaz vozilima hitnih i interventnih službi te povećati sigurnost unutar bolničkog kruga.

Tko može kroz glavni ulaz, a kuda ulaze ostali

Kako je kazala glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga, preko glavnog ulaza iznimno će se propuštati i vozila građana koji dovoze bližnje na hitnu medicinsku pomoć. Njima će biti omogućeno samo kratko zaustavljanje ispred hitnih prijema, ali bez mogućnosti parkiranja.

Sva ostala vozila ubuduće u bolnički kompleks na Firulama moraju ulaziti iz Ulice Zajićeva i Puta iza nove bolnice.

Bitanga ističe kako je KBC Split prije svega zdravstvena ustanova čija je osnovna zadaća osigurati pravodobnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu pacijentima, no da je taj proces često otežan zbog prometnih gužvi i nepropisnog parkiranja, osobito unutar samog bolničkog kruga. Prema njezinim riječima, Uprava bolnice već dulje vrijeme upozorava na manjak prometne kulture i odgovornosti vozača, ali problemi su se nastavili unatoč jasno postavljenim znakovima zabrane parkiranja. Zbog toga su, navodi, fizičke prepreke uvedene kao jedino učinkovito rješenje.

Dodaje i da su stupići postavljeni isključivo na lokacijama na kojima je parkiranje i ranije bilo zabranjeno, odnosno da pritom nije ukinuto nijedno postojeće parkirno mjesto.

Požar u stacionaru dodatno upozorio na problem

Jedan od razloga za ovakvu odluku, poručuju iz KBC-a, jest i konkretan sigurnosni rizik. Nedavno je u glavnoj zgradi stacionara na Firulama izbio manji požar, a vatrogasna vozila nisu se imala gdje zaustaviti upravo zbog nepropisno parkiranih automobila. Slične poteškoće, navode, nisu rijetkost ni za vozila hitne pomoći, koja nakon žurne vožnje kroz grad u samom krugu bolnice dodatno usporavaju ili ostaju blokirana.

Za KBC Split prometnica od glavnog ulaza do zgrade onkologije i helidroma ostaje ključna prometna žila te, ističu, mora biti prohodna u svakom trenutku. Iz bolnice ujedno poručuju da paralelno rade na pronalasku održivog modela za rješavanje problema parkiranja, ali da taj problem ne mogu riješiti samostalno. Razgovori sa zainteresiranim stranama već traju, a iz KBC-a očekuju konkretne pomake u skorije vrijeme.

Upozoravaju i da parkirnih mjesta u sklopu bolnice odavno nema dovoljno ni za zaposlenike ni za pacijente, no podsjećaju kako se u krugu od oko 300 metara od bolnice nalazi više od tisuću parkirnih mjesta, od kojih je dio besplatan, a dio komercijalan. Istodobno, iz KBC-a Split navode da su u stalnim razgovorima s Gradom Splitom te pozdravljaju najavu izgradnje velike garaže na Blatinama.

Javni prijevoz vide kao dio rješenja

Kao važan dio rasterećenja prometa ističe se i javni prijevoz. Prema riječima Kristine Bitange, suradnja s gradskim prijevoznikom je dobra, a tijekom protekle godine Promet je povećao broj prolazaka autobusnih linija Poljičkom ulicom na oko 400 dnevno, što je šezdesetak više nego ranije.

U KBC-u vjeruju da će novi režim prometa dugoročno donijeti više reda i sigurnosti, no prvi dan njegove primjene pokazao je da među građanima i vozačima još uvijek ima dosta nejasnoća.