FOTO I VIDEO Dalmatinsko mjesto živjelo je posljednje Kristove trenutke: Uprizorenje Muke okupilo mnoštvo vjernika

U Borovcima je u subotu po šesti put uprizorena Muka Kristova, događaj koji je i ove godine okupio brojne gledatelje iz cijele Neretvanske doline i šire. Prikaz je održan pod redateljskim vodstvom Branka Medaka, a ovogodišnje izdanje dodatno je obogaćeno prizorom ispitivanja pred Velikim vijećem. Poseban doprinos dali su i Faroski kantaduri, koji su u povorci pjevali tradicijske korizmene napjeve s otoka Hvara, piše LIKEmetkovic.hr.

Više od stotinu sudionika u prikazu Kristove muke

U uprizorenju je sudjelovalo više od stotinu glumaca i statista, a glavne uloge tumačili su Marko Jerković kao Isus, Ivana Jerković kao Marija i Nikola Primorac kao Kajfa. Uz njih su nastupili i Đuka Koncul, Mijo Ćelić, Slaviša Primorac, Jurica Pipinić, Martin Medak, Stipe Marušić, Ranko Šiljeg, Tomislav Miletić i Jure Lisak u ulozi svećenika.

Ulogu Pilata utjelovio je Ivan Menalo, dok je mučitelja igrao Marino Marjanović. Lik Jude tumačio je Krešo Šakić, Petra Edo Šiljeg, a Ivana Tomo Markić. U predstavi su još sudjelovali Josip Vladić kao Nikodem, Marta Gnječ kao Veronika i Josip Batinović kao Šimun Cirenac, dok su razbojnike igrali Luka Marević i Tomislav Hasanović. Ulogu Pilatove žene odigrala je Ivana Gnječ, a u glazbenom dijelu nastupili su trubači Ivan Sušac, Pavo Sušac i Josip Kudin, dok je kao solistica nastupila Marija Jerković.

Za tehničku podršku bio je zadužen Mario Erceg, za rasvjetu Ćiro Baničević, za glazbu Josipa Medak, a za šminku Marija Čerkez.

Uključili se i sudionici iz drugih mjesta

Ovogodišnjem uprizorenju pridružili su se i vjernici iz drugih mjesta pa je tako sudjelovalo desetak župljana iz Domanovića, dvadesetak članova župe Aladinići te petnaestak članova HKU Mokro iz Širokog Brijega. Kao i ranijih godina, sudjelovale su i konopašice iz Pozle Gore, piše LIKEmetkovic.hr.

U uprizorenju su sudjelovali i župni zborovi metkovskih župa sv. Nikole i sv. Ilije te članovi Zajednice Papa Ivan XXIII. Kao i prethodnih godina, Udruga branitelja Grada Ploča pomogla je u organizaciji parkiranja, dok su pokrovitelji događaja bili Grad Metković, Općina Kula Norinska i Dubrovačko-neretvanska županija. Udruga Borovci, na čelu s predsjednikom Brankom Medakom, zahvalila je svim donatorima na podršci u realizaciji ove manifestacije.

