FOTO I VIDEO Bili smo na splitskoj Peškariji. Naletjeli smo na zanimljiv prizor: "Odmah se svit počeo skupljati"

Posjetili smo splitsku Peškariju, a danas, ovog četvrtka, nije bilo velike ponude ribe. Ipak, građani su mogli uživati u prigodnoj marendi.

"Niti ima svita, niti ima ribe. Nema baš puno ribe, danas nemam što posebno preporučiti. Svaki dan, ipak, možemo reći da nam je zanimljivo. Malo smo se zabavili, marendali smo ribu i bilo nam je lipo. Čim smo počeli spremati, odmah se svit počeo skupljati", kazao nam je glavni čovjek splitske Ribarnice, Siniša Beroš.

Sve smo snimili, a kako je danas izgledala ribarnica, pogledajte u nastavku.