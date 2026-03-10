FOTO I VIDEO Anušić, Vlajčić i Kundid u Splitu preuzeli gumene brodice "Modrulj": Uloženo 2,9 milijuna eura: "Ovo je izvrsna potvrda dobre suradnje dvaju ministarstava"

U vojarni "Admiral flote Sveto Letica – Barba" u Splitu danas je održana svečana primopredaja gumenih brodica "Modrulj", kojima će se dodatno osnažiti nadzor hrvatskog mora i kapaciteti Hrvatske ratne mornarice.

Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Vlajčić: "Ovo je potvrda snažnog suvereniteta na Jadranu"

Ministar David Vlajčić istaknuo je kako primopredaja predstavlja potvrdu kvalitetne suradnje dvaju ministarstava te najavu daljnjeg jačanja pomorskih kapaciteta države.

"Ovo je izvrsna potvrda dobre suradnje dvaju ministarstava. Izdvojeno je 2,9 milijuna eura za dvije brodice i to je izvrsna najava nabave broda od 55 metara, a njegova je vrijednost 40 milijuna eura. Sve ćemo realizirati u travnju, i ovo znači samo jedno, a to je očuvanje i zaštita naših ribara, ravnopravan položaj te zaštita morskog okoliša. Zadovoljni smo i ovo je potvrda snažnog suvereniteta na Jadranu Republike Hrvatske", poručio je Vlajčić.

Dodao je i kako će buduće aktivnosti Obalne straže biti usmjerene i prema području Palagruže.

"Obalna straža u budućnosti će biti i oko Palagruže, hvala svima koji svaki krivolov prijave. Najave nabave velikog broda dodatno će osnažiti svako nastojanje protiv krivolova. Očekujemo svaku prijavu, jednako tako ćemo postupati. Izazovi kod golemih prostranstava uvijek su zahtjevni", kazao je.

Predsjednik Uprave i suvlasnik tvrtke Shadow Nautics d.o.o. Marko Košuljandić rekao je kako tvrtki posebno znači kada njezini proizvodi služe Republici Hrvatskoj.

"Hvala svima koji su došli kako bi ispratili ovu lijepu gestu. Najveća nam je ponos i čast kada možemo napraviti proizvod koji će biti u službi Republike Hrvatske. Intenzivno radimo na izvozu naših proizvoda, ali najveći nam je ponos kad Hrvatska koristi naše proizvode", rekao je Košuljandić.

Anušić: "Ponosni smo što je proizvod hrvatski"

Ministar obrane Ivan Anušić naglasio je kako će nove brodice pridonijeti kvalitetnijem nadzoru mora i dodatnom jačanju Hrvatske ratne mornarice.

"Preuzeli smo još dvije brodice za kvalitetniji nadzor našeg mora i osnaženje Hrvatske ratne mornarice. Ponosni smo što je proizvod hrvatski. Naša obrambena industrija mora imati kvalitetne proizvode i dokaz za to je ova brodica. Svima želim puno sreće i zdravlja i neka je svima sretno s korištenjem ovih brodica", poručio je Anušić.

Današnja primopredaja brodica "Modrulj" u Splitu pokazala je kako država kroz suradnju resora obrane i poljoprivrede želi dodatno ojačati nadzor na moru.

Uz poruke o zaštiti ribara, suzbijanju krivolova i očuvanju morskog okoliša, iz Splita je poslana i jasna najava novih ulaganja u jačanje hrvatskih pomorskih kapaciteta.