FOTO I na 19 stupnjeva - kupači na Prvoj vodi ne odustaju od mora

Iako kalendar pokazuje kraj listopada, a nebo nad Splitom je sivo, najhrabriji Splićani i danas su se okupali na plaži Prva voda podno Marjana. Unatoč tmurnom vremenu i temperaturi zraka od oko 19 stupnjeva Celzijevih, nekoliko pojedinaca odlučilo je iskoristiti miran dan za uživanje uz more.

More je tek nešto hladnije — oko 18 stupnjeva Celzijevih — no to nije spriječilo zaljubljenike u more da zaplivaju u podmarjanskom akvatoriju. Dok većina građana polako vadi zimske jakne, oni najuporniji i dalje uživaju u čarima kupanja, dok se s Marjana širi miris mora i borovine.

Scena s Prve vode još jednom potvrđuje da u Splitu ljeto nikada ne traje samo tri mjeseca — za neke, more je svakodnevni ritual bez obzira na doba godine.