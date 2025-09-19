Close Menu

FOTO Grad je pun prelijepih žena

Šetnica uz more bila je prepuna – turisti s fotoaparatima, domaći u laganim haljinama i ljetnim košuljama, kava i smijeh na terasama

Split je danas prkosio kalendaru. Iako smo duboko zakoračili u drugu polovicu rujna, na gradskoj rivi vladala je prava ljetna atmosfera. Sunce je grijalo gotovo kao u srpnju, a lagani maestral tek je povremeno donosio dašak svježine.

Šetnica uz more bila je prepuna – turisti s fotoaparatima, domaći u laganim haljinama i ljetnim košuljama, kava i smijeh na terasama. Posebno su se isticale brojne dame u elegantnim, šarenim kombinacijama koje su rivu pretvorile u improviziranu modnu pistu.

Dok su se kafići punili, miris mora i zvuk valova stvarali su savršenu kulisu za kasnoljetni dan koji je podsjetio da Split, i kad ljeto službeno završi, još dugo zadržava svoju toplinu i šarm.

