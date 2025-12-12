FOTO Drama na Gripama: Split nakon produžetka srušio Igokeu

Košarkaši Splita upisali su vrijednu pobjedu u 10. kolu skupine A ABA lige, svladavši Igokeu na domaćem parketu nakon dramatičnog produžetka rezultatom 98:93. Najbolji u žutim redovima bio je Jacob Stephens s 21 poenom, Zoran Dragić dodao je 16, a Noa Svoboda je uz 15 koševa pogodio ključnu tricu za 97:93, samo 13 sekundi prije kraja produžetka. Kod gostiju se istaknuo Javon Bess s 26 poena.

Utakmica je za Split krenula loše, ponajviše zbog slabe obrane, pa je Igokea rano stigla do +13 (25:12). Nakon toga domaći sastav podiže ritam, smanjuje zaostatak i dvije minute prije kraja regularnog dijela preuzima vodstvo 78:71. Ipak, nekoliko promašenih slobodnih bacanja omogućilo je gostima povratak, a Bess je s tri sigurna slobodna bacanja sekundu prije kraja odveo susret u produžetak.

U dodatnih pet minuta Split je ponovno stekao prednost, ali Igokea se vratila i čak povela 93:92 u završnici. Svoboda je s dva slobodna bacanja vratio Split u vodstvo, Bess je promašio, a Svoboda trinaest sekundi prije kraja pogodio tricu koja se pokazala presudnom.

Split sada ima omjer 3-6, dok je Igokea na 4-4.