FOTO Božićni koncert Ansambla Lado u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske

Dana 13. prosinca, na blagdan sv. Luce, u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske održan je veličanstveni Božićni koncert svjetski poznatog Ansambla LADO.

Mnogobrojnu publiku i uzvanike, među kojima je bio i gradonačelnik grada Sinja Miro Bulj, najprije je pozdravio fra Marinko Vukman, gvardijan i upravitelj Svetišta te rektor bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske. Zaželio je svima dobrodošlicu te istaknuo kako je Grad Sinj, Gospin grad, grad Sinjske Alke, ali i grad glazbe i pjesme.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ansambl Lado već 76 godina skuplja i izvodi tradicionalne plesove i napjeve iz cijele Lijepe Naše, a od 1990., kada je pokrenut projekt Crkvena godina u hrvatskom pučkom kazivanju, sustavno istražuje i izvodi hrvatsku sakralnu vokalnu građu pučke provenijencije, koja je do tada bila potpuno zanemarena, potisnuta i zaboravljena. Prvotno je fokus bio usmjeren na božićni ciklus, a potom na korizmene i uskrsne pjesme. Od tada Ansambl Lado svake godine izvodi sakralne koncerte, njegujući različite tradicije crkvenog pučkog pjevanja, surađujući s eminentnim skladateljima i dirigentima koji posebno za Ansambl Lado priređuju i skladaju sakralna djela.

Ovaj Božićni koncert, koji je bio podijeljen na 6 tematskih ciklusa, počeo je izborom skladbi iz ciklusa “Na dobro nam Božić dojde“, u obradi etnomuzikologa Joška Ćalete koji donosi božićne pjesme i kolende zadarskog područja. Drugi ciklus skladbi bio je izbor božićnih pjesama iz Slavonije, Baranje i Bačke u obradi Dražena Kurilovčana, dok suu trećem ciklusu izvedene božićne pjesme iz Vinišća kod Trogira pod nazivom “Evo smo van zdravo došli“ autora Joška Ćalete.

U četvrtom ciklusu kajkavsko govorno područje predstavljeno pjesmama iz Prekomurja, Međimurja i Gradišća, u obradi Božidara Potočnika, Tomislava Uhlika i Branka Ivanovića. Peti ciklus, pod nazivom “Dobra večer u barba Sibeta“, obuhvatio je napjeve s otoka Hvara u stilu klapskog pjevanja u obradi Joška Ćalete, prema sačuvanim tonskim zapisima Jerka Bezića, kojemu je ovo djelo i posvećeno. Posljednji dio ovog koncerta bio je rezerviran za Hrvatske tradicionalne božićne pjesme, u glazbenim obradama Dražena Kurilovčana, Božidara Potočnika i Tomislava Uhlika.

Ansamblom je ravnao dirigent Jurica Petar Petrač, kojem je fra Antonio Mravak, župnik Župe Gospe Sinjske, prigodno uručio monografiju “Zauvjek okrunjena“, kao uspomenu na ovaj božićno-vokalno-instrumentalni program. Po završetkuprograma, nakon gromoglasnog pljeska publike, koja je bila potpuno ispunila baziliku i klaustar Samostana, uslijedile su još dvije prigodne izvedbe.

Ovaj koncert,kao najljepši božićni poklon, pridonio je ozračju topline i radosti u vremenu kada iščekujemo najradosniji katolički blagdan Božić.

Koncert Ansambla Lado održan je u organizaciji Franjevačke klasične gimnazije i strukovne škole u Sinju s pravom javnosti i Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, te uz potporu Grada Sinja i Turističke zajednice grada Sinja.