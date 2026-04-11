FOTO Bogata ponuda: Gužva na splitskom Pazaru uoči Malog Uskrsa

Sutra je nedjelja i Mali Uskrs, dan kad su dućani zatvoreni pa je većina Splićana pohrlila na Pazar kako bi osigurali namirnice za današnji i sutrašnji ručak.

Ponuda je stvarno bogata, a možemo reći kako su cijene malo paprene. Za kilogram blitve izdvojit ćete 3 eura ali se na nekim bancima može naći i za 2 eura.

Špinat je 6 eura za kilogram i jedna od najskupljih namirnica na Pazaru uz šparoge, naravno, koje idu i do 8 eura. Krumpir je 1.50 euro, mrkva 2 a salata 3 eura.

Vezica peršina je 0.50 eura, dok su jagode, posudica, od pola kilograma 4 eura pa i do 6 eura.

A kakva je ostala ponuda na Pazaru bacite oko na našu fotogaleriju.