FOTO Blagdanski koncert Gradske glazbe Stjepan Radić na Pjaci

Kad se u prosincu Pjacom prolome zvuci puhača, blagdani su i službeno stigli. Gradska glazba Stjepan Radić nedjeljno večer ispunila je svečanim notama, podsjećajući na dugu tradiciju i glazbu koja povezuje generacije.

Uz poznate melodije i toplu atmosferu, Pjaca je ponovno bila mjesto susreta građana i gostiju, u ritmu blagdana koji se sve jače osjeća u gradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pod ravnanjem dirigenta Damjana Grubića, orkestar je publici predstavio bogat i raznolik program. U prvom dijelu koncerta poseban naglasak stavljen je na stvaralaštvo Ive Tijardovića i Jakova Gotovca, čija se 130. obljetnica rođenja obilježava ove godine. Grubić je istaknuo kako je upravo taj repertoar orkestar sustavno oživljavao tijekom cijele godine, a s njim su nastupili i na državnoj smotri orkestara, gdje su osvojili nagradu Marko Poklepović u kategoriji slobodnog koncertnog programa.

„Jako sam ponosan na orkestar, na sebe, ali i na mlade glazbenice koje su nastupile nakon orkestra,“, rekao je Grubić, naglasivši kako je drugi dio večeri bio u znaku božićnog vremena i blagdanskih hitova. Publika je tako uživala u izvedbama White Christmas, Feliz Navidad i poznatih domaćih božićnih pjesama.

Posebne pohvale dirigent je uputio grupi Grandioso, maturanticama koje su, kako je rekao, odradile sjajan posao i danas čine neslužbeni gudački sastav orkestra.

Osvrnuo se i na solistice večeri. Prva solistica, Natalia Diachenko, stigla je iz Ukrajine prije pola godine te je zajedno s obitelji postala dio orkestra, a njezin je nastup, prema Grubićevim riječima, bio fantastičan. Jednako uspješan bio je i nastup druge solistice, Ane Bosančić, maturantice solo pjevanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea.

Uz poznate melodije i toplu atmosferu, Pjaca je još jednom potvrdila status središnjeg mjesta blagdanskih događanja u gradu.

Adventsko glazbeno raspoloženje na Pjaci nastavlja se već u ponedjeljak ujutro. U 11 sati na programu je „Dević pjeva Advent“, dok u 19 sati slijedi glazbeni zaokret uz nastup Mateja Đikića i benda Blue Eyes, koji donose jazz standarde, evergreene i ugođaj zlatnog doba glazbe:

„Dragi ljudi, veselim se našem božićnom koncertu na Pjaci i jedva čekam da se okupimo i zajedno uživamo u glazbi i blagdanskom ugođaju. Dođite, opustite se i zajedno s nama stvorite večer punu lijepih i toplih uspomena“, poručio je Mateo Đikić.

Cjelokupan program adventskih događanja u Splitu dostupan je na advent.split.hr.