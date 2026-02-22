FOTO Automobilom se zabio u obiteljsku kuću u Prološcu Donjem pa pobjegao: Vozač brzo pronađen i priveden

U ranim jutarnjim satima u Prološcu Donjem dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil završio u zidu obiteljske kuće.

Prema zasad dostupnim informacijama, do nesreće je došlo oko 5 sati, kada je vozač izgubio nadzor nad vozilom i udario u vanjski zid kuće. Na objektu je nastala znatna materijalna šteta – dio zida je urušen, a krhotine cigle i fasade rasute su po kolniku i uz kuću, piše Radio NU.

Vozač se nakon nesreće udaljio s mjesta događaja, no policija ga je ubrzo pronašla te privela u Policijsku postaju Imotski. Zadržan je zbog napuštanja mjesta prometne nesreće, a nad njim je u tijeku daljnja obrada.

Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. O okolnostima koje su dovele do izlijetanja vozila i udara u kuću više će biti poznato nakon dovršetka policijskog postupanja, kazali su za Radio NU iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.