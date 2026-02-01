FOTO Ako ste u Zagrebu, žao nam je

Prvi je dan veljače, a Split se probudio u gotovo proljetnom ugođaju. Uz temperaturu od ugodnih 12 stupnjeva i sunčano vrijeme, brojni Splićani i gosti iskoristili su dan za boravak na otvorenom, posebno uz more.

Na plažama Obojenu svjetlost i Kašjune moglo se vidjeti šetače, obitelji s djecom, rekreativce i one koji su jednostavno odlučili uhvatiti sunce. Iako je kalendarski još uvijek zima, prizori s plaža više su nalikovali ožujku nego početku veljače.

Zimske jakne zamijenile su laganije jakne, sunčane naočale bile su neizostavan dodatak, a mnogi su se uz more zadržavali znatno dulje nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Palo je i pokoje kupanje.

