FOTO Akcija u Splitu: Ronioci čiste podmorje na Zapadnoj obali

Turistička sezona polako kuca na vrata, a za dobro ljetovanje najvažnije je čisto more.

Danas je u tijeku akcija čišćenja podmorja na Zapadnoj obali u Splitu, u organizaciji hotela Ambasador. Cilj ove akcije je očistiti podmorje i obalu te na taj način dati svoj doprinos lokalnoj zajednici.

U akciji sudjeluje 15 ronilaca, volontera iz Ronilačkog kluba Puntar koji su oko 10 sati krenuli na zaron. Hvalevrijedna akcija traje oko dva sata, a ronioci će otpad prikupljati u vreče te ih brodicama dopremati na obalu.

Vjerujemo kako će se na ovaj način doprinijeti svijesti građana, a i gostiju da ne bacaju smeće i razne predmete u more.