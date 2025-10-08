Flixbusovog vozača koji je zalutao na makadam prijavio putnik. Oglasila se policija

Vozač Flixbusovog autobusa koji je u nedjelju zbog jakog vjetra na autocesti A1 vozio makadamskim putevima, zbog čega je vožnja od Zagreba do Zadra trajala šest umjesto planirana tri sata, nije kršio prometne propise, poručili su za Index iz PU zadarske.

Portal Ekovjesnik u ponedjeljak je objavio na svom Facebooku snimku iz autobusa. Kako navode, putnici koji su krenuli autobusom iz Zagreba do Zadra, putovali su šest sati i bili u strahu zbog puta kojim ih je vozač odveo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Šest sati kaosa i straha"

"Ono što je trebala biti obična, nedjeljna vožnja od Zagreba do Zadra, pretvorilo se u šest sati kaosa i straha i to zbog vozača koji nije znao put!

Dana 5. listopada, točno u 16 sati, autobus Flixbusa krenuo je s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, a zbog zatvorenog Masleničkog mosta najavljeno je da će se putovanje do Zadra nastaviti zaobilazno – preko Gračaca i Obrovca", započinju objavu.

"Međutim, na izlasku s autoceste kod Svetog Roka, putnici nisu znali da će ih vozač, zahvaljujući pogrešnom skretanju i nepoznavanju ceste odvesti na putovanje planinskim putevima koje ni Google Maps ne poznaje.

Umjesto za Gračac, vozač Flixbusa krenuo je lokalnom cestom koja je ubrzo prešla u makadam, a potom i sve uži šumski put. GPS je putnicima pokazivao da se autobus kreće prema Tulovim gredama i uskoro je svima postalo jasno da vidno dezorijentirani vozač ne zna gdje se nalazi", nastavili su.

Kada je vozač okrenuo i spustio autobus do Svetog Roka, navodno se pretvarao kao da se ništa nije dogodilo. Vozio je prebrzo, a u Karinu ga je zbog toga zaustavila policija", piše u objavi i dodaje se da je autobus oko 22 sata stigao u Zadar.

Netko zvao policiju, prijavio vozača

Iz policije kažu da su te večeri dobili telefonsku dojavu da je autobus koji prometuje na relaciji Zagreb – Zadar, nakon izlaska s autoceste prema Zadru, vožnju nastavio alternativnim pravcima, odnosno nerazvrstanom cestom, a potom i dojavu kako se vozač autobusa vratio na prometnicu i da nastavlja put prema Zadru.

"Policijski službenici su 5. listopada oko 22 sata na državnoj cesti DC-27, na području Pridraga-Karin zaustavili i kontrolirali autobus kojim je upravljao hrvatski državljanin. Kontrolom vozača i vozila, policijski službenici nisu utvrdili obilježja prekršaja sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama", kažu iz PU zadarske.

U odgovoru na upit su naglasili i da je u navedenom vremenu autocesta A-1 od čvora Sv. Rok do čvora Posedarje bila zatvorena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, jakog vjetra.