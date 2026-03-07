Fitness div otvorio na splitskom Kampusu: Evo kako prvi mjesec teretane možete platiti samo 1 euro!

U najsportskijem gradu na svijetu danas je otvorena nova fitness adresa dobro poznatog brenda, a da lokacija nije izabrana slučajno govori nam činjenica da su otvorili u studentskoj „žili kucavici“ – na Kampusu.

Ovog vikenda, 7. i 8. ožujka, svoja vrata na Kampusu otvara druga splitska lokacija Gyms4you, čime ovaj lanac dodatno učvršćuje svoju poziciju u gradu, a povodom otvorenja druge lokacije u Splitu časte cijelu Hrvatsku. Kako? Ako do ponoći 8. ožujka kupite godišnju pretplatu, prvi mjesec ćete platiti simboličnih 1 euro. Akcija vrijedi za nove i nekadašnje članove.

Nova, velika Gyms4you teretana na Kampusu prostor je koji se nalazi u samom srcu studentske zone, među tisućama mladih koji svakodnevno gravitiraju tom dijelu Splita – bilo zbog smještaja, bilo zbog fakulteta.

Galerija: Pogledajte kako izgleda nova Gyms4you teretana na Kampusu te koga smo vidjeli na otvorenju

Odabir Kampusa kao nove lokacije jasno pokazuje da Gyms4You strateški prati demografske i društvene trendove te direktno reagira na potrebe mladih za zdravim životom koji je priuštiv studentskom džepu.

Današnja mlađa generacija značajno je tjelesno osvještenija nego prethodne, a briga o fizičkom izgledu i zdravlju postala je dio svakodnevice i identiteta. Fitness više nije sezonska odluka pred ljeto, nego kontinuitet tijekom cijele godine.

Upravo zato druga splitska lokacija ne predstavlja samo širenje poslovanja, već i promišljeno ulaganje u stabilnu budućnost brenda.

Gyms4You prepoznaje da su studenti i mladi profesionalci skupina koja lakše usvaja zdrave navike i dugoročno ostaje vjerna brendu, vodeći računa da im pritom značajnije ne optereti mjesečne budžete.

Otvaranjem na Kampusu fitness postaje dostupniji generaciji koja balansira između predavanja, posla i društvenog života.

O tome koliko je ova lokacija važna za daljnji razvoj ovog lidera u fitness industriji razgovarali smo s Olgom Laković Bilać, operations managericom Gyms4you.

Split kao strateško tržište

Druga lokacija u istom gradu nikad nije slučajna odluka. Je li Split nadmašio vaša očekivanja pa ste odlučili ići u širenje ili je ovo dio dugoročno planirane strategije?

Split je od početka bio dio dugoročno planirane strategije! Konstantno osluškujemo potrebe tržišta i sve što radimo je promišljeno i planirano. Otvaramo naše centre diljem Lijepe Naše, tako da je Split definitivno bio logičan izbor i apsolutno je nadmašio sva naša očekivanja.

Mlada generacija i nove fitness navike

Kampus je pun mladih ljudi koji već žive brzo i digitalno. Je li upravo ta generacija danas najzahvalnija publika za fitness brendove?

Rekla bih da je svaka generacija posebna na svoj način. Upravo naša poslovna filozofija je biti dostupan svim našim građanima svaki dan u godini, 0–24 sata. Ne radimo razliku između generacija, svi su uvijek dobrodošli i ponosimo se našim vrijednostima. Volimo reći da smo trendsetteri u fitness industriji u Hrvatskoj, jer kad pogledamo unatrag desetak godina redoviti odlazak u teretanu nije bio navika naših ljudi.

Promjena životnih navika vidljiva je i u svakodnevici, a sve više mladih kombinira studij, posao i redovitu fizičku aktivnost, a teretana je postala mjesto koje nadilazi klasični trening i postaje dio lifestylea.

Koliko su se, iz vaše perspektive, promijenile navike mladih – vježbaju li danas zbog zdravlja, izgleda ili društvenog momenta?

Promijenile su se životne navike svih, ne samo mladih. Ljudi su postali svjesni važnosti kretanja i vježbanja i kakav učinak to ima na naše zdravlje. Danas živimo puno bržim i intenzivnijim tempom. Puno vremena provodimo na svojim radnim mjestima, u uredima, za računalima. Kretanje i vježbanje postalo je neophodno, pogotovo ako pogledamo da se danas sve veći broj ljudi susreće s visokim kolesterolom, šećerom i kardiovaskularnim problemima. Primijetili smo da mlađa populacija sve više razvija svijest o zdravom načinu života.

Što donosi nova teretana na Kampusu

Nova lokacija na Kampusu pritom ne donosi samo novu adresu za trening, nego i određene novitete u samom konceptu prostora i opreme.

Što ova nova lokacija konkretno donosi više u odnosu na prvu splitsku – govorimo li o većem prostoru, drugačijem rasporedu sprava, dodatnim zonama?

Naša nova lokacija u Splitu donosi značajan iskorak u odnosu na prvu splitsku poslovnicu. Radi se o dvostruko većem prostoru, što nam je omogućilo i proširenje ponude.

Po prvi put u Splitu uvodimo i tzv. plate-loaded sprave, koje omogućuju napredniji trening snage. Uz to, nova lokacija donosi i veliku novost za naše članove u Splitu – organizirane grupne treninge, uključujući i globalno poznate Les Mills grupne programe.

Fitness se nekad aktivira u svibnju, pred ljeto. Imate li dojam da ta sezonalnost polako nestaje i da ljudi napokon razmišljaju dugoročnije?

Imam dojam da ljudi sve više počinju brinuti o sebi. Ljudi razmišljaju i planiraju dugoročnije. Mijenjaju svoje životne navike, uzimaju privatne trenere s kojima se osjećaju sigurno i ugodno. Jednostavno se žele dovesti u top formu. I najvažnije od svega – žele se osjećati zadovoljno.

Ako je i vama izazovno uskladiti dnevni raspored i radno vrijeme, fleksibilnost postaje jedna od ključnih prednosti fitness centara.

Model rada 0–24 često ističete kao jednu od svojih najvećih prednosti. Koliko je ta fleksibilnost zapravo presudna studentima koji žive u ritmu ispita i noćnog učenja?

Da, baš tako. Fleksibilno radno vrijeme zaista je jedan od najvećih benefita za naše korisnike. Presudno je svima, ne samo studentima. S ovakvim modelom jednostavno nema više izgovora i ne možete pronaći opravdanje da niste odradili trening.

Split je specifičan grad – puno turizma, puno sezonalnosti, ali i jaka urbana scena. Osjećate li razliku u mentalitetu članova u odnosu na druge gradove?

Svaki naš grad je poseban na svoj način i ne bih rekla da osjećamo razliku u mentalitetu članova, to više ovisi od pojedinca do pojedinca. Različiti stavovi, karakteri i osobnosti. U konačnici svi imamo isti cilj, a to je imati što zdraviju i snažniju naciju.

Otvaranje na Kampusu zvuči kao strateško pozicioniranje za budućnost. Je li ovo ulaganje u generaciju koja tek formira svoje dugoročne navike?

Ovo je ulaganje u sve nas. U sadašnje generacije, ali i buduće koje tek dolaze!

Koliko je konkurencija u Splitu zahtjevna i koliko vam je važno diferencirati se konceptom, a ne samo cijenom?

Iskreno, ne pratimo konkurenciju i ne bavimo se njome. Fokusirani smo isključivo na svoj razvoj i uvijek gledamo kako možemo biti bolji i kako naši članovi mogu biti još zadovoljniji.

Šuška se otvorenje i treće – najveće poslovnice u Splitu u Spinutu, opet blizu studentskog doma, najavljeno za 2027. Možete li nam otkriti što ste za tu lokaciju pripremili?

Možemo potvrditi kako će naša lokacija na Spinutu biti trenutačno najveća planirana lokacija u gradu. Riječ je o prostoru koji će se prostirati na čak tri etaže, čime ćemo dodatno podići standard fitness ponude u tom dijelu grada.

U ponudi će se ponovno naći plate-loaded sprave, kao i koncept grupnih treninga, koji se pokazao kao izuzetno tražen među članovima. Cilj nam je stvoriti moderan, funkcionalan i sadržajno bogat trening centar koji će zadovoljiti potrebe različitih profila korisnika, od studenata do ozbiljnijih rekreativaca.

Za kraj, što biste poručili onima koji već mjesecima govore: „Krenut ću od ponedjeljka“?

Evo, reći ću vam iz osobnog iskustva. Kao netko tko nikada nije vježbao, samo bih rekla – ne odustajte od sebe! Važno je krenuti, a ako u bilo kojem trenutku zapnete – tu smo za vas.

Ipak, ponekad je za promjenu navike potrebno malo više, ali uz ovakvu Gyms4You ponudu imate sve: pravo mjesto i pravi trenutak, a na vama je odluka da ovaj put stvarno krenete.