Finance.Weekend u Rovinju: Kako AI i digitalna transformacija mijenjaju financijski svijet

Nakon što je prošle godine bio samo dio glavnog programa, njegov nagli rast i interes publike pretvorili su ga u samostalan festival tijekom Weekenda.18. Dva dana ispunjena inspiracijom, konkretnim iskustvima i pričama iz prve ruke pokazala su kako financijski svijet izgleda kada se spoje inovacija i vizija.

CFO-ovi iz regije tijekom dva dana podijelili su svoja iskustva, od brze ekspanzije i preplavljenosti podacima do izazova u prilagodbi promjenama. „Ako nema standardizacije, nema ni kontrole“, upozorio je Drago Kavšek iz Petrola, dok je Anton Barbir iz ENNA-e u fokus stavio kvalitetu podataka, jer bez njih nema dobrih odluka i rezultata: „Podaci moraju biti dostupni na vrijeme i bez dodatnih objašnjavanja, trebaju govoriti sami za sebe. Pouzdani podaci temelj su bržeg i pametnijeg donošenja odluka.“

U Rovinju se otvorilo i pitanje globalnih lekcija. Michael Boyd, bivši direktor Appleove riznice, otkrio je kako tvrtka koja je izbjegla bankrot danas upravlja milijardama dolara likvidnih sredstava: „Naša je misija bila jasna, očuvati glavnicu, osigurati likvidnost i čuvati prostor za inovacije.“ Njegovo iskustvo podsjetilo je publiku da preživljavanje i rast ovise o disciplini i prilagodbi, a ne samo o vizionarskim idejama.

Jedna od tema ovogodišnjeg Finance.Weekenda bila je i umjetna inteligencija, kao i njena uloga u financijama. Programska direktorica Matija Nakić, CEO i osnivačica Farseera, opisala ju je kao “smirenog kolegu koji radi 24 sata dnevno, olakšava planiranje i izvještavanje te postavlja pitanja koja poboljšavaju naše procese”. Rasprave su pokazale da AI sve više preuzima ulogu alata koji ubrzava i pojednostavljuje, ali i da otvara nova pitanja o pouzdanosti podataka, transparentnosti i donošenju odluka.

Održivost i ESG pokazali su se jednako važnima kao i AI. Rasprave su otvorile pitanja greenwashinga, tranzicije na električna vozila i potrebe da se ekološki ciljevi povežu s realnim poslovnim praksama. Ivana Krajinović, partnerica u EY-u, podsjetila je da „svaka ozbiljna kompanija danas ima odjel ili barem osobu posvećenu ESG-u“, dok je Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a naglasila kako je najveći izazov infrastruktura, a ne sama ideja.

Finance.Weekend je u Rovinju pokazao da financije odavno nisu samo brojevi, nego priča o ljudima, tehnologiji i odgovornosti. Između panela, predavanja i razgovora, postalo je jasno - budućnost sektora gradit će oni koji spajaju inovaciju s vrijednostima i imaju hrabrosti mijenjati pravila igre. Drugo izdanje festivala ostavilo je jasnu poruku: financije sutrašnjice neće voditi samo algoritmi, već lideri koji vjeruju u ljude i zajednicu.